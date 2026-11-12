A caccia di un altro blitz. Dopo la vittoria di Cermenate, prima in stagione lontano dal PalaPirastu, l’Esperia fa nuovamente le valigie e vola a Saronno, dove domani (palla a due alle 16.30) affronterà la Robur nell’8° turno di Serie B Interregionale.

L’affermazione di domenica scorsa ha dato nuova linfa ai rossoblù, capaci di sfoderare una delle migliori prestazioni stagionali. I due punti hanno peraltro permesso di risalire la china anche in classifica, con i cagliaritani attualmente al quinto posto a quota 8, ad appena quattro lunghezze dalla vetta occupata da Casale Monferrato.

Saronno occupa invece la decima posizione, con due punti in meno, ed è reduce da tre battute d’arresto consecutive contro Varese Academy, Bocconi Milano e Crocetta Torino. Nella formazione lombarda milita il pivot Thomas Acunzo, originario di Selargius, classe 2008 in doppio tesseramento con la Pallacanestro Cantù e capitano dell’Italbasket agli ultimi Europei Under 18. Con 14 punti e 8 rimbalzi di media, rappresenta il pericolo numero uno per la difesa cagliaritana, chiamata a dare continuità alla prova di Cermenate, dove ha concesso appena 63 punti.

Scende in campo domenica, invece, la Pallacanestro Sennori: alle 17 i “Tauri” di coach Fabrizio Longano saranno impegnati nella durissima trasferta sul parquet della Riso Scotti Pavia, vicecapolista con cinque successi in sei gare disputate. Musso e compagni proveranno a reagire dopo l’ultima battuta d’arresto sul campo di Varese.



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