L’Esperia demolisce Marigliano 

Esperia 91

Marigliano 58

Confelici Carni Cagliari : Porcu 3, N. Manca 2, Cabriolu 9, Giordano 4, Potì 18, Frattoni 16, Thiam 3, Picciau ne, Locci, Pili 5, Morgillo 31. Allenatore F. Manca.

Promobasket Marigliano : Verazzo 5, Scekic 6, Ceredi 11, Capocotta 4, Di Giuliomaria 4, Matera 16, Cannavina 8, Mileva 4. Allenatore Spinelli.

Parziali : 23-12; 41-18; 70-34.

Una reazione decisa, quasi rabbiosa. L’Esperia si lascia alle spalle il passo falso con Viterbo e demolisce la Promobasket Marigliano nel recupero del 21° turno di B Interregionale (91-58). Una prova di forza che consente ai rossoblù di riprendersi il 5° posto con 22 punti e di affrontare con più serenità l’ennesimo turno di riposo. Protagonista assoluto l’ala/pivot Ivan Morgillo, capace di sfornare la miglior prestazione stagionale: 31 punti (con soli 3 errori al tiro) costruiti in 24 minuti sul parquet del PalaPirastu.

La partita ha storia solo in avvio, con i campani guidati da Spinelli capaci di replicare colpo su colpo ai canestri in serie di Morgillo. Marigliano limita i danni alla prima sirena, poi il monologo esperino diventa totale: Potì scava il solco nel secondo quarto e propizia il +20 (37-17) che indirizza la partita. Nonostante gli sforzi di Matera e Ceredi, Marigliano non riesce a impensierire la Confelici, che nella fase centrale del match continua a correre fino ad archiviare la pratica già al 30’ sul 70-34. Pura accademia nel finale, col giovanissimo Luca Porcu (classe 2008) che trova la gioia del primo canestro nella categoria.



