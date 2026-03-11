VaiOnline
Basket B Interregionale.
12 marzo 2026 alle 00:32

L’Esperia demolisce Marigliano 

Una partita senza storia, Morgillo il grande trascinatore 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Esperia 91

Marigliano 58

Confelici Carni Cagliari : Porcu 3, N. Manca 2, Cabriolu 9, Giordano 4, Potì 18, Frattoni 16, Thiam 3, Picciau ne, Locci, Pili 5, Morgillo 31. Allenatore F. Manca.
Promobasket Marigliano : Verazzo 5, Scekic 6, Ceredi 11, Capocotta 4, Di Giuliomaria 4, Matera 16, Cannavina 8, Mileva 4. Allenatore Spinelli.
Parziali : 23-12; 41-18; 70-34.

Una reazione decisa, quasi rabbiosa. L’Esperia si lascia alle spalle il passo falso con Viterbo e demolisce la Promobasket Marigliano nel recupero del 21° turno di B Interregionale (91-58). Una prova di forza che consente ai rossoblù di riprendersi il 5° posto con 22 punti e di affrontare con più serenità l’ennesimo turno di riposo. Protagonista assoluto l’ala/pivot Ivan Morgillo, capace di sfornare la miglior prestazione stagionale: 31 punti (con soli 3 errori al tiro) costruiti in 24 minuti sul parquet del PalaPirastu.

La partita ha storia solo in avvio, con i campani guidati da Spinelli capaci di replicare colpo su colpo ai canestri in serie di Morgillo. Marigliano limita i danni alla prima sirena, poi il monologo esperino diventa totale: Potì scava il solco nel secondo quarto e propizia il +20 (37-17) che indirizza la partita. Nonostante gli sforzi di Matera e Ceredi, Marigliano non riesce a impensierire la Confelici, che nella fase centrale del match continua a correre fino ad archiviare la pratica già al 30’ sul 70-34. Pura accademia nel finale, col giovanissimo Luca Porcu (classe 2008) che trova la gioia del primo canestro nella categoria.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

La governatrice agli alleati: «La gestione unica è nel nostro programma». Sinistra futura avverte: nulla è deciso

Aeroporti ai privati, Todde scopre le carte

Ma non c’è l’unanimità al vertice sull’ingresso della Regione nella holding: la delibera per ora non passa 
Alessandra Carta
Viabilità

Cantiere 131: lavori senza fine

Altri tre mesi di disagi tra divieti, buche giganti, code e rallentamenti 
Ignazio Pillosu
La storia

«Così operiamo i piccoli cuori»

A Barcellona un intervento storico del cardiochirurgo sardo Stefano Congiu 
Sara Marci
Regione

«Interim e nomine, sanità sarda nel caos: Todde venga in Aula»

Seduta straordinaria dell’Assemblea su richiesta dell’intera opposizione 
Roberto Murgia