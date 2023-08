L’esperia da oggi al lavoro con un organico rivisitato 

Parte oggi la nuova avventura dell’Esperia in vista del campionato di B Interregionale. Dopo un weekend caratterizzato da presentazioni e primi test atletici, vecchi e nuovi granata si ritroveranno nella palestra di Monte Mixi per sudare agli ordini del preparatore Simone Porta.

La nuova rosa

La dirigenza granata si è mossa sul mercato con pazienza e oculatezza: i partenti Fois, Perez, e soprattutto Garello (trascinatore nell’ultima C Gold) sono stati sostituiti da Potì, Spizzichini e dal croato Kučan: tre profili di categoria superiore che impreziosiscono lo zoccolo duro composto da Picciau, Sanna, Cabriolu, Villani, Floridia e Locci.

Coach Manca non può che essere soddisfatto: «Volevamo aumentare la nostra pericolosità dall’arco e inserire un lungo sotto canestro», spiega, «abbiamo rispettato i propositi portando a Cagliari tre elementi funzionali alle nostre idee. Kučan e Potì ci permetteranno di allargare il campo, mentre Spizzichini è un’ala/pivot mobile, capace di attaccare anche fronte a canestro. Li abbiamo convinti grazie alla bontà del nostro progetto, e il primo impatto è stato positivo: sono certo che sapranno calarsi bene nella nuova realtà e diventare dei riferimenti per i compagni».

Sulla possibile dimensione dell’Esperia nel nuovo campionato, il tecnico preferisce non sbilanciarsi: «Tante squadre sono ancora in via di allestimento», evidenzia, «per adesso emergono solo Virtus Roma e Fiumicino, che hanno allestito delle squadre molto competitive. È presto per parlare di obiettivi, ma è certo che le nostre fortune dipenderanno in buona parte dalla capacità dei nuovi arrivati di integrarsi col resto del gruppo».



