L’Esperia contro l’ultima, oggi è vietato distrarsi 

Vietato distrarsi. Messe in archivio le quattro vittorie consecutive che l’hanno portata al vertice della classifica in Serie B Interregionale, la Confelici Carni Cagliari è chiamata ad affrontare il secondo turno infrasettimanale della stagione. Questa sera (21), a Monte Mixi, i granata di Manca ricevono la visita di Mondragone, ultima in coabitazione con Pescara, prossima avversaria sul calendario dell’Esperia). Il “back to back” contro le ultime della classe rappresenta, dunque, una ghiotta chance per allungare la serie positiva, consolidando al tempo stesso la prima piazza.

Il play Sanna

La Confelici naviga col vento in poppa: le ultime due vittorie negli scontri diretti con Amatori Pescara e Stella Ebk hanno rinforzato l’autostima di un gruppo che non si pone limiti. «L’umore è alto», dice il playmaker Ludovico Sanna, «oltre che per i due punti, i successi recenti hanno rappresentato un buon segnale per il futuro. Stiamo percorrendo la strada giusta e abbiamo dimostrato di poter reggere anche nelle situazioni più complicate». La classifica sorride, ma l'Esperia non soffre di vertigini. L’obiettivo è continuare a correre per centrare il prima possibile l’obiettivo dei playoff. Ovviamente seguendo sempre la politica dei piccoli passi: «Lavoriamo per cercare di ottenere sempre il miglior risultato possibile», spiega, «rimaniamo concentrati giorno per giorno, mettendo nel mirino una partita alla volta. Poi vedremo cosa succederà a fine stagione».

L’avversaria

I campani di Mondragone hanno vinto una sola gara su 8 (nello scontro diretto tra ultime contro il Pescara Basket), ma non per questo vanno presi sottogamba. La sfida di via Pessagno rappresenta, anzi, un nuovo test di maturità: «Non dobbiamo sottovalutare nessuno, a prescindere dalla posizione in classifica», mette in chiaro il regista granata, «dobbiamo restare concentrati e indirizzare subito la partita sui binari tecnici più adatti a noi. Tutte le squadre in questo campionato possono essere insidiose se non affrontate con il giusto spirito. Inoltre abbiamo avuto poco tempo per riposare e per prepararci», conclude, «paradossalmente potrebbe trattarsi di una sfida ben più insidiosa di tante altre».



