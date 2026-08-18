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Basket B Interregionale.
19 agosto 2026 alle 00:43

L’Esperia conferma l’ala Potì: manca l’ultimo colpo 

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Dopo settimane di trattative, alla fine è arrivata la fumata bianca: Alessandro Potì sarà un giocatore dell’Esperia Cagliari anche nel campionato di Serie B Interregionale 2026/27. Il suo quarto consecutivo con indosso i colori rossoblù. L’ala originaria di Galatina (Lecce) è diventato ormai un cagliaritano adottivo, e nelle ultime stagioni ha rappresentato un solido punto di riferimento per il roster guidato da coach Manca (11,7 punti e 4,7 rimbalzi in 31 partite nel torneo appena trascorso).
La conferma di Potì garantisce continuità in un organico profondamente rinnovato dopo le uscite di Frattoni, Giordano, Thiam, Morgillo e Picciau e gli innesti di Sanna, Gallizzi, De Gregori e Carta. Ora la dirigenza esperina è al lavoro per piazzare l’ultimo colpo di mercato. Quello che potrebbe far salire di livello l’intera squadra e permetterle di lottare per la promozione nella prossima Conference Nord. L’identikit porta a una guardia/ala straniera con spiccata propensione al gioco offensivo. Verosimilmente si tratterà di un giocatore già abituato a competere per la promozione in B Nazionale.

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