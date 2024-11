L’Esperia – con fatica – ha messo anche la quinta 

La quinta vittoria di fila è puntualmente arrivata. Ma quanta sofferenza per la Confelici Carni, che per piegare le resistenze di Mondragone, fanalino di coda del campionato, ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie.

Merito di un avversario arrivato a Monte Mixi col coltello tra i denti, capace di toccare anche il +14 nella fase centrale. Alla lunga, però, l’Esperia ha saputo mostrare gli artigli, conquistando all’overtime un successo che consente di mantenere la vetta.

Decisivo, anche stavolta, Alessandro Potì, mattatore nei 5 minuti supplementari. «Mondragone ci ha messo in difficoltà», afferma l’ala di Galatina, «noi eravamo partiti bene, ma col passare dei minuti abbiamo perso un po’ di certezze a causa delle troppe palle perse e di alcuni rientri difensivi non perfetti. Siamo stati poi bravi a ricompattarci e riprendere la partita, ma questa sofferenza ci deve ricordare la necessità di stare sempre sul pezzo. Non possiamo permetterci alcun tipo di superficialità. La B è un campionato equilibrato, nel quale si possono incontrare brutte sorprese anche contro le squadre che lottano nelle ultime posizioni». La vetta è salva: «Ma il campionato è ancora lungo», chiosa, «ci sono ancora tanti aspetti del nostro gioco su cui lavorare».

