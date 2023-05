L’Esperia ci crede: «Andiamo in campo sereni e concentrati» 

Un ultimo sforzo per tagliare il traguardo con le braccia alzate. L’Esperia lavora duro in vista dell’appuntamento che vale una stagione: sabato (ore 18), davanti al pubblico di Monte Mixi, i granata avranno l’opportunità di chiudere i conti con la San Paolo Ostiense e festeggiare la promozione in B Interregionale, di fatto l’ex B2 riportata in auge dalla riforma dei campionati: un risultato tutt’altro che banale per una società storica e ricca di blasone, ma che per oltre 15 anni era rimasta intrappolata nei tornei regionali.

«Quanta intensità»

Valentin Garello, leader realizzativo dei granata con quasi 18 punti di media, riavvolge il nastro partendo dalla sofferta vittoria per 60-56 ottenuta a Roma : «La chiave di volta è stata l’intensità proposta nei primi minuti», analizza, «siamo riusciti a costruire un largo vantaggio, poi, complice qualche difficoltà offensiva, la San Paolo è tornata a contatto. A quel punto cuore e difesa hanno fatto la differenza». Due ingredienti, questi ultimi, che non dovranno certo mancare nel secondo round: «Scenderemo in campo sereni e concentrati», aggiunge l’ala di Rosario, «come di consueto punteremo forte sull’unione del gruppo: l’Esperia è composta da 12 giocatori, tutti ugualmente importanti e in grado di incidere sul risultato».

Un ruolino di marcia da record tra le mura amiche (13 vittorie su 14, unico ko a novembre contro Ferentino), non deve autorizzare voli pindarici: la promozione andrà conquistata con fatica, possesso dopo possesso. «La San Paolo è una resta un’ottima squadra», spiega, «ha tanti giovani di talento che giocano molto bene nelle situazioni di uno contro uno. Ci vorrà grande attenzione nella metà campo difensiva, dove saremo chiamati a replicare quanto di buono offerto in Gara 1».

Dopo l’esodo della scorsa settimana, con oltre 40 supporters esperini presenti a Roma, il palasport di via Pessagno si prepara per il gran pienone. L’Esperia, infatti, può già celebrare un obiettivo di tutto rispetto: quello di aver risvegliato la passione dei cagliaritani: «I tifosi ci danno un coraggio incredibile», conclude l’argentino, «e noi speriamo di potergli regalare le gioie che meritano. Poche altre squadre a questo livello possono contare su un supporto del genere».



