L’Esperia ci crede ancora 

L’impatto con la Poule Gold della Serie B Interregionale è stato duro, forse più del previsto. Eppure, nonostante le cinque sconfitte (quattro consecutive) nel girone d’andata, la Confelici Cagliari ha ancora sei gare (e 12 punti) a disposizione per inseguire l’obiettivo playoff. Tutto è ancora possibile, a patto che arrivi un’immediata inversione di tendenza in termini di risultati.

Lo scenario

Un mese fa, i rossoblù partivano dalla quarta posizione grazie ai 10 punti raccolti negli scontri diretti della regular season. Ora sono scivolati all’11° posto, ma restano a soli due punti dall’ottava piazza, l’ultima utile per la post season. Se le prime quattro posizioni sembrano già delineate (Matelica, Loreto, Carver e Porto Recanati hanno creato un piccolo margine), per gli altri quattro posti la lotta è apertissima. La classifica corta lascia spazio a speranze e ribaltoni, e l’Esperia deve farsi trovare pronta a sfruttare ogni chance favorevole.

Contro le dirette concorrenti, la Confelici ha già battuto il Bramante e perso di soli sei punti con Recanati. L’unico, vero passaggio a vuoto è stato lo scivolone di Ozzano: -29 piuttosto pesante che potrebbe risultare decisivo in caso di arrivo a pari punti con gli emiliani, attualmente ottavi con 14 punti.

Gli esperini, comunque, hanno il destino nelle loro mani: per entrare nei playoff potrebbero bastare tre vittorie nelle prossime sei partite, magari sfruttando i match casalinghi contro Loreto, Porto Recanati e Ozzano. Il primo banco di prova arriva già sabato, quando Villani e compagni affronteranno il Loreto Pesaro a Monte Mixi (palla a due alle 18). I marchigiani comandano la classifica insieme a Matelica e viaggiano spediti verso l’obiettivo promozione, ma nell’ultimo turno hanno perso sul campo della Stella Ebk, battuta per due volte dall’Esperia nella stagione regolare: il pronostico è apertissimo.

Girone di ferro

Il livello del girone adriatico si è rivelato molto alto. Coach Manca e i dirigenti dell’Esperia ne erano consapevoli e si sono tutelati con l’innesto di Riccardo Bartolozzi, lungo esperto e fisicamente impattante. Tuttavia, il divario con le squadre emiliane e marchigiane, più attrezzate e profonde, resta evidente. I numeri parlano chiaro: nessuna squadra proveniente dalla Division sardo-laziale ha raccolto più di due vittorie su sei nel girone d’andata.

La strada verso i playoff, dunque, è in salita, ma la classifica corta concede ancora spiragli. La Confelici dovrà dimostrare di aver imparato dai propri errori, capitalizzando ogni occasione e ritrovando fiducia nei propri mezzi.



