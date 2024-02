L’Esperia chiude a Ferentino 

Secondo weekend consecutivo senza gare ufficiali per la Dinamo Women. Eliminate al primo turno da Crema, le biancoblù di Antonello Restivo sono fuori dalle Final Four della Coppa Italia di A1 Femminile in corso di svolgimento al PalaInalpi di Torino.

Presenti alla kermesse (per la prima volta “inglobate” nelle Final Eight della Serie A maschile) le prossime avversarie della Passalacqua Ragusa, attese al PalaSerradimigni sabato prossimo (18.30) per la ripresa del campionato.

Serie A2 Femminile

Ritrovato il sorriso grazie ai due successi consecutivi su Carugate e Moncalieri, la Techfind Selargius cerca conferme a Empoli, dove stasera (20.30) sarà di scena nel diciannovesimo turno dell’A2 Femminile.

La sfida del PalaLazzeri ha l’aria dello scontro diretto con vista sui playoff: le toscane sono infatti ottave, con due punti in meno rispetto alle selargine (seste).

Costretto a rinunciare alle infortunate Granzotto e Berrad, Righi spera in un’altra prova sopra le righe di Cecarelli, mattatrice nel successo dell’andata con 27 punti e 7/8 dall’arco.

Serie B Interregionale

Ultima fermata Ferentino. L’Esperia conclude il suo cammino nella regular season di B Interregionale in casa dei laziali di Lulli, diretti concorrenti nella zona centrale della classifica (domani, 18).

Per il quintetto di Manca si tratta, in sostanza, di un antipasto della fase a orologio che scatterà il 3 marzo: Ferentino, come l’Esperia, prenderà parte alla fascia “Silver” dei play-in. I due punti in palio, dunque, avranno il loro peso anche nel prosieguo di stagione.

«Affrontiamo una squadra composta da giocatori esperti e talentuosi», sottolinea l’ala esperina Daniele Locci, «al netto dell’ultima sconfitta contro Grottaferrata, i nostri avversari stanno attraversando un ottimo momento di forma. Per vincere ci vorrà grande attenzione ai dettagli».

Serie C Unica

L’ottava giornata di ritorno scatta oggi con le prime quattro sfide: Sant’Orsola-Torres (17), Cus Sassari-Olimpia Cagliari (18.30), Elmas-Antonianum (19) e il match clou di Calasetta, dove la Ferrini difende la vetta contro Il Veliero (18). Domani si chiude col testacoda di Sestu, Astro-Sennori (18).



