L’Esperia chiede strada al Valmontone 

A quattro giornate dal termine della fase a orologio di C Gold, l’obiettivo dell’Esperia Cagliari è chiaro: blindare il prima possibile l’accesso ai playoff per la promozione in B Interregionale, possibilmente guadagnando anche il vantaggio del fattore campo. Per riuscirci, i granata devono lasciarsi alle spalle l’ultima, sfortunata sconfitta esterna sul campo della Carver e tornare al successo già questo pomeriggio, a Monte Mixi, contro la Virtus Valmontone (palla a due alle 16, arbitri Cherchi e Callea).

«Siamo arrivati al rush finale», spiega il tecnico esperino Federico Manca, «ogni gara ormai ha un peso specifico importantissimo per la classifica». I laziali, quattordicesimi con 22 punti (6 in meno dell’Esperia, al momento ottava), sbarcano nell’Isola con la ferma intenzione di guadagnare terreno sulla zona playoff. «Dovremo stare attenti», aggiunge, «Valmontone ha buone individualità e alcuni tiratori pericolosi. Ci vorrà la massima attenzione, ma siamo determinati a proseguire la nostra striscia positiva in casa e confermare quanto di buono stiamo facendo in questa stagione. Mancano ormai poche partite e vogliamo vincere il più possibile per migliorare il nostro piazzamento». ( ro.r. )

