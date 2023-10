L’Esperia cerca la sua identità 

La falsa partenza in B Interregionale, con due sconfitte contro Palestrina e Grottaferrata, ha inevitabilmente lasciato l’amaro in bocca. Ma l’Esperia sa di poterne uscire presto grazie a due ingredienti fondamentali: lavoro e pazienza.

In estate la squadra è cambiata poco in termini numerici, ma le caratteristiche dei nuovi (Potì, Kucan e Spizzichini) hanno portato a rivedere buona parte degli equilibri. E dopo due giornate, i granata sono ancora alla ricerca della loro nuova identità. Sabato lo si è visto in maniera chiara: quando non può correre, la squadra fatica. Il gioco a metà campo è ancora macchinoso, e pure la solidità difensiva non è certo quella dei tempi migliori. Fin qui l’Esperia si è espressa meglio quando si è affidata alle vecchie certezze, anche se la qualità dei nuovi innesti non è in discussione.

Una fase di rodaggio, insomma, era preventivabile. Gli uomini di Manca ne erano coscienti e hanno già messo nel mirino il prossimo avversario. Sabato alle 17 in via Pessagno sbarca la Carver, capolista a punteggio pieno. Un’occasione ghiotta per voltare pagina.



