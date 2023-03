L’Esperia cerca il settimo sigillo 

A caccia del settimo sigillo. Incassata l’ultima delibera della Fip che amplia il numero delle promozioni da 5 a 8, l’Esperia affronta con ancor più fiducia la sfida interna di oggi (ore 17) contro Cassino. Settimi a pari merito con Palestrina e Frascati, e reduci da sei affermazioni in serie, i granata affrontano una formazione che fin qui ha raccolto 12 punti in meno (6 vittorie e 14 sconfitte), ma che può contare su diversi giocatori di livello. Tra questi gli esterni Ceccarelli e Incitti, rispettivamente 4° e 7° miglior marcatore della categoria. «Ci aspetta una gara impegnativa», avverte coach Federico Manca, «Cassino è una squadra che basa il suo gioco sulla rapidità d’esecuzione. Dovremo stare attenti soprattutto al talento di Ceccarelli, giocatore capace di far canestro in tutte le maniere. Ci vorrà grande attenzione».

Selargius a Roseto

Ritrovata la fiducia grazie all’ultimo successo su Umbertide, la Techfind Selargius fa rotta verso Roseto, dove domenica (18) sarà ospite delle Panthers nel 22° turno di A2. In casa delle abruzzesi, ultime, le giallonere cercano punti utili alla rincorsa playoff. S osta forzata, invece, per il Cus Cagliari: la gara casalinga contro La Spezia è stata rinviata al 12 aprile.

Roberto Rubiu

