L’Esperia cerca il poker 

La Dinamo Women riparte. Archiviata la sosta per le nazionali, la squadra allenata da Antonello Restivo fa i bagagli e vola a Faenza, dove questa sera (inizio alle 20.30) affronterà la E-Work nel 20esimo turno della Serie A1. Le sassaresi, ancora imbattute in campionato nel 2023, vogliono allungare la striscia di 5 successi consecutivi per insidiare il terzo posto del Venezia. Da non sottovalutare la fame di punti dalle faentine, impegnate nella lotta per evitare i playout. «Avevamo bisogno di una pausa per ricaricare le batterie», afferma il coach del Banco di Sardegna, «affrontiamo una squadra temibile in un ambiente caldo, ma non dobbiamo farci intimorire e prestare particolare attenzione alla lotta sotto i tabelloni».

Serie A2

Sabato di scontri diretti per le due formazioni isolane impegnate nell’A2 Femminile. Si parte alle 15, con il derby delle Isole in programma al PalaVienna tra Techfind Selargius e Patti. Le giallonere, reduci dalla vittoria su Vigarano, vogliono continuità per mantenersi in zona playoff, ma devono vedersela con la seconda forza del girone: «Servirà una prova ai limiti della perfezione», commenta la guardia Pandori, «dovremo partire dalla difesa». Match interno anche per il Cus Cagliari, che alle 16 riceve la visita della Stella Azzurra Roma. Quasi un’ultima spiaggia per le universitarie, desiderose di abbandonare la 14ª piazza che porterebbe alla retrocessione in B. L’allenatore Xaxa chiama a raccolta il pubblico: «Stiamo attraversando un momento complesso, ma abbiamo lavorato tanto per trasformare la nostra voglia di riscatto in aggressività. Spero di vedere al palazzetto tutta la grande famiglia Cus».

C Gold

Il poker di vittorie per chiudere in bellezza il cammino nella regular season di C Gold. È questo l’obiettivo dell’Esperia, di scena domenica sul parquet di Civitavecchia (17). «Non possiamo prescindere dalla concentrazione», avverte l’ala Garello, «per noi sarà come una finale. Gli avversari hanno cambiato allenatore e si riveleranno un osso duro come all’andata. La chiave sarà il gioco di squadra: le ultime tre vittorie ci hanno insegnato che per ottenere risultati serve l’apporto di tutti i giocatori della rotazione».

C Silver

Nel torneo di C Silver scatta la fase a orologio. Tre le gare in programma oggi: a Quartu, la capolista solitaria Ferrini se la vede con Calasetta (19), mentre alle 18 vanno in scena Olimpia Cagliari-Uri ed Elmas-Antonianum. Domani (17), a Ploaghe, Torres e Sant’Orsola si affrontano in un derby che vale il secondo posto.



