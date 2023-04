L’Esperia cerca il blitz a Roma  

Archiviata la sosta pasquale, riparte il cammino dell’Esperia nel campionato di C Gold di ba sket. Oggi pomeriggio (17) la squadra di coach Manca vola a Roma per affrontare la Carver, terza forza del torneo. I granata cercano un’impresa per inseguire un miglior piazzamento in ottica playoff. «Sarà dura», avverte la guardia Villani, «giochiamo contro una seria candidata alla promozione diretta, ma vogliamo comunque un colpaccio per migliorare la nostra classifica».

Serie A2 Femminile

Oggi (ore 18) cala il sipario anche sulla regular season dell’A2 Femminile. Pressoché ininfluenti gli ultimi match per le due squadre sarde: in attesa di conoscere il suo avversario nei playoff, la Techfind Selargius va nella tana della Stella Azzurra Roma. «Vogliamo lasciarci alle spalle il ko nel derby e ritrovare fiducia», spiega l’assistant coach Amadasi.

Per il Cus Cagliari, già certo del playout contro Ancona, c’è invece la gara interna contro Patti. Puggioni indica la strada: «Un successo ci darebbe ulteriore energia in vista degli spareggi salvezza». ( ro.r. )

