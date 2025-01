L’Esperia cerca di rilanciarsi oggi a Vasto 

A Vasto per ripartire. Questa sera (palla a due alle 21.15) la Confelici Carni Cagliari sarà di scena in Abruzzo nel 6° turno di ritorno della Serie B Interregionale: l’obiettivo di Villani e soci è lasciarsi alle spalle il brutto finale di 2024, caratterizzato dalle tre sconfitte consecutive contro L’Aquila, Viterbo e Carver che sono costate il primato solitario in classifica.

In terra abruzzese, i granata si troveranno di fronte un avversario che vive un momento di forma decisamente migliore. La compagine allenata da Schiavi (subentrato a Forgione all’inizio di novembre) è reduce da 4 successi consecutivi contro Carver, Pescara, Viterbo e Palestrina: un ruolino di marcia che ha spalancato le porte della zona Poule Gold.

Le attenzioni della difesa esperina saranno calamitate soprattutto dal play Leonardo Clark e dal pivot Goran Oluic, rispettivamente quarto e sesto miglior realizzatore della Division F.

Partita insidiosa, dunque, per il quintetto di Manca, che cercherà di replicare la prestazione dell’andata, quando vinse a Monte Mixi con il punteggio di 74-65 grazie, soprattutto, al talento offensivo di Giordano, decisivo nel punto a punto finale con 3 triple consecutive. ( ro.r. )

