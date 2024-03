L’Esperia cerca a Teramo i 2 punti (ore 20) 

Dopo essersi sbloccata grazie al successo interno di sabato scorso contro Pescara, l’Esperia fa rotta verso Teramo, dove questa sera (20) sarà impegnata nel 3° turno della Poule Silver di B Interregionale.

Un successo sarebbe importante, perché consentirebbe ai granata di lasciare il fondo della classifica: «Mi aspetto un ambiente caldo, sia in tribuna che in campo», afferma l’assistente allenatore esperino Alessandro Sulis, «Teramo arriva da un ko esterno e cercherà di riscattarsi davanti al suo pubblico. Per vincere sarà necessaria una difesa attenta sui pick and roll , mentre in attacco dovremo condividere la palla per renderci pericolosi».

Serie C

Prima dei playoff, al via nel prossimo fine settimana, il campionato di Serie C completa la sua regular season con gli ultimi due recuperi in programma questo pomeriggio: alle 17 la Torres ospita l’Antonianum, mentre alle 18, a Calasetta, si affrontano Il Veliero e Dinamo Academy: in palio il settimo posto nella griglia playoff. Per la palla a spicchi sarda sarà un altro weekend velato di tristezza a causa della prematura scomparsa di Ciro Pianura, assistant coach del Cus Sassari.



