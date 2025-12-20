VaiOnline
Basket B Interregionale.
L’Esperia centra la tripla 

Ciontro Caiazzo terzo successo consecutivo col brivido 

Esperia Cagliari 76

Step back Caiazzo 71

Confelici Carni CA : Pedemonte ne, N. Manca, Cabriolu 9, Potì 19, Frattoni 20, Thiam 5, Picciau 2, Locci 6, Tocco, Pili 8, Morgillo 7. Allenatore F. Manca
Pepe in Grani Caiazzo : Mastroianni 5, Russo, Puoti 1, Smorra 18, Caloia 11, Pagano 4, Aldi 17, Campanile ne, Johnson 15. Allenatore Petrazzuoli
Parziali : 17-18; 41-32; 60-54

Rischia tantissimo, ma alla fine esulta. Terzo successo di fila per l’Esperia Cagliari, che difende l’imbattibilità interna anche al cospetto del combattivo Step Back Caiazzo, e si concede una sosta natalizia col sorriso e una solida posizione nel cuore della zona playoff della B Interregionale.

La gara
Ottima la partenza della Confelici, che dopo 5 minuti allunga sull’11-5 con Cabriolu. Dall’altra parte, però, Smorra si erge subito a trascinatore e propizia un break di 11-0 che porta Caiazzo avanti al primo mini intervallo. Nel secondo quato i cagliaritani cambiano registro e piazzano un 24-14 che regala l’inerzia alla pausa lunga. Al rientro in campo, però, Smorra e Aldi rendono la sfida nuovamente equilibrata. Le sorti del match si decidono negli ultimi 2 minuti, con la tripla di Aldi che gela il PalaPirastu e vale il sorpasso di Caiazzo. Nel momento di massima pressione, però, l’Esperia reagisce con compattezza, e negli ultimi possessi infila un nuovo parziale di 6-0 firmato Thiam e Potì che vale una vittoria utile a sistemare la classifica dopo un avvio altalenante. ( ro.r. )

