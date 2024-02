L’Esperia centra la Poule Silver 

Esperia 63

Fiumicino 54

Esperia Cagliari : Cabriolu, Mercenaro ne, Kucan 22, Floridia 6, Potì 8, Villani, Thiam 7, Picciau 6, Locci 13, Tocco ne, Corsi, Sanna 1. Allenatore Manca

Supernova Fiumicino : Grilli 11, Fanti 4, Diedhou 5, Tebaldi 4, Martino ne, Staffieri 3, Allodi 14, Moyer 9, Babilodze 4. All. Bonora

Parziali : 19-16; 38-28; 50-41



Salvezza e playoff in un colpo solo. L’Esperia manda al tappeto la corazzata Supernova Fiumicino, vice capolista della B Interregionale (63-54 il risultato finale), e con una giornata d’anticipo sul termine della stagione regolare può brindare alla qualificazione nella Poule “Silver” della post season.

Ispirati da un indiavolato Kucan (22 punti con 5/8 dall’arco), i granata hanno fatto valere il fattore campo, conducendo nel punteggio per oltre 35 minuti al cospetto di un avversario attrezzato per il salto di categoria. Dopo il doloroso passo falso di domenica scorsa a Isernia, coach Manca ha trovato una reazione di spessore dalla sua squadra, capace di rispondere a tutti i tentativi di rientro dei laziali allenati dall’ex Azzurro Bonora. E domenica prossima, a Ferentino, sarà scontro diretto per la settima posizione in classifica.

La cronaca

Dopo le prime schermaglie, l’Esperia si prende il vantaggio sul 17-14 con una tripla di Kucan e chiude avanti alla prima sirena. Un solido Locci piazza il primo, vero allungo sul +6 (30-24), Fiumicino prova a tenersi a contatto, ma una nuova fiammata offensiva vale la doppia cifra di vantaggio alla pausa lunga. Al rientro in campo il quintetto di Bonora fa capolino sul -2 grazie a un perentorio break di 11-3. Gli esperini arginano la reazione avversaria con Picciau e Kucan, e nell’ultimo periodo non sbandano: toccato il +10 a 5’ dal termine (57-47), Villani e soci resistono anche all’ultimo assalto targato Moyer, e negli ultimi 120” blindano la decima vittoria stagionale con i canestri di Kucan e Locci, mattatori di giornata.



