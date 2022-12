L’Esperia cambia marcia 

La partita Sui legni di via Pessagno, Chessa e soci hanno dato vita a un sostanziale monologo: scattati meglio dai blocchi (20-10 al 10’), i cagliaritani hanno spinto ulteriormente sull’acceleratore nel secondo quarto, quando i canestri della connection sudamericana Garello-Perez Da Rold hanno consentito di andare al riposo su un rassicurante +15 (38-23). Al rientro in campo l’Esperia ha insistito sulla stessa ricetta, fatta d’intensità offensiva e soluzioni a buona percentuale nella metà campo d’attacco: un break di 26-18 ha consentito di piegare definitivamente le resistenze della squadra laziale già al 30’ sul +23 (64-41). Pura accademia negli ultimi dieci minuti, con gli esperini che hanno potuto concedere minuti formativi ai giovani Piras e Frattaroli, entrambi a referto.

La legge di Monte Mixi non cambia. Davanti al proprio pubblico, l’Esperia annichilisce (82-62) anche la Frassati Ciampino, formazione che per diverse settimane ha occupato la vetta del girone della C Gold, e “vendica” la sconfitta beffa subita nel match d’andata. Per i granata si tratta del secondo successo consecutivo e del quinto in totale in questa stagione da matricola.

Esperia 82

Ciampino 62

Esperia Cagliari : Piras 1, Manca 3, Cabriolu 1, Floridia 1, Chessa 4, Villani, Frattaroli 4, Picciau 7, Locci 13, Perez Da Rold 13, Garello 25, Sanna 10. Allenatore Manca

Frassati Ciampino : Nafea 11, Pichini, Antonaci 2, Rossi 6, Moore 8, Cecchetti 19, Spizzichini 3, Pettway 8, Iori 5, Miglio, Giacomi. Allenatore Martiri

Parziali : 20-10; 38-23; 64-41



La partita

Sui legni di via Pessagno, Chessa e soci hanno dato vita a un sostanziale monologo: scattati meglio dai blocchi (20-10 al 10’), i cagliaritani hanno spinto ulteriormente sull’acceleratore nel secondo quarto, quando i canestri della connection sudamericana Garello-Perez Da Rold hanno consentito di andare al riposo su un rassicurante +15 (38-23).

Al rientro in campo l’Esperia ha insistito sulla stessa ricetta, fatta d’intensità offensiva e soluzioni a buona percentuale nella metà campo d’attacco: un break di 26-18 ha consentito di piegare definitivamente le resistenze della squadra laziale già al 30’ sul +23 (64-41).

Pura accademia negli ultimi dieci minuti, con gli esperini che hanno potuto concedere minuti formativi ai giovani Piras e Frattaroli, entrambi a referto.

Le reazioni

In attesa di trovare le stesse gioie anche lontano dall’Isola, Federico Manca si gode l’ennesima prova di forza casalinga dei suoi: «Abbiamo ottenuto una vittoria importante contro un avversario di livello», ha commentato, «Ciampino è arrivata qui da vicecapolista, ma siamo stati all’altezza con intensità e aggressività. Abbiamo ruotato tutti i giocatori a referto e questo ci ha permesso di mantenere alta l’intensità come è accaduto nelle gare precedenti».

«È la prima volta in questo campionato che vinciamo due partite di seguito», prosegue il coach: «Ho chiesto ai ragazzi di tracciare una linea rispetto al girone di andata per vedere quali sono stati i nostri progressi e per riflettere sugli aspetti da migliorare. Ho avuto da loro ottime risposte».



