L’Esperia cambia girone e saluta i due argentini 

L’Esperia si prepara a una rivoluzione. Col passare delle settimane iniziano a delinearsi le strategie di mercato della squadra rossoblù, che nella prossima stagione sarà ancora protagonista nel campionato di B Interregionale.

Le conferme, dopo l’ultima annata conclusa ai quarti di finale playoff, saranno poche. Salutato ufficialmente Frattoni, volato ad Avellino, i cagliaritani sembrano sul punto di separarsi anche da Thiam, Morgillo e, soprattutto, da Giordano. Il funambolo argentino, reduce da mesi di sofferenza per le condizioni del suo ginocchio, potrebbe anche chiudere la carriera.

Sia sui giocatori locali, sia sul mercato in entrata, le valutazioni della dirigenza sono ancora in corso. L’idea è quella di inserire un profilo straniero nella batteria degli esterni, mentre per il pivot titolare si cerca un elemento più strutturato fisicamente rispetto a quelli visti negli ultimi anni. Si guarderà, in ogni caso, a giocatori provenienti dalla B Nazionale.

Quel che è già certo, invece, è il cambio di scenario: l’Esperia saluterà il girone del centro Italia per andare a competere con le formazioni del distretto lombardo-piemontese. Un cambiamento radicale, ma che non spaventa più del dovuto. A fronte di un livello fisico più alto, l’Esperia dovrebbe evitare la presenza di quelle nobili decadute del Sud che competono per la promozione con budget già tarati per la categoria superiore.



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