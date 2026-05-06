L’Esperia cade sul più bello 

Esperia 68

Dinamo Brindisi 74

Confelici Carni Cagliari : Porcu ne, N. Manca, Cabriolu 8, Gelsi ne, Giordano 17, Potì 12, Frattoni 6, Thiam 6, Picciau 4, Locci 4, Pili 2, Morgillo 9. Allenatore F. Manca.

Dinamo Brindisi : Greco 6, Costabile, Stankovic 16, Mazzeo, Pulli 5, Gonzalez 4, Di Ianni 19, Sapiega 20, Cisse 4. Allenatore Cristofaro.

Parziali : 15-21; 29-42; 51-64.



Assalto a vuoto. All’Esperia non basta la spinta dei 1.600 del PalaPirastu: la Dinamo Brindisi espugna via Rockefeller (68-74) e riporta la serie tra le mura amiche per la “bella” (sabato alle 18) che mette in palio l’accesso ai quarti di finale playoff di B Interregionale contro una tra Messina e Avellino. Un’occasione mancata per la squadra di coach Manca, che nel giorno più importante non è riuscita a risolvere le sue fragilità: l’attacco si è schiantato per oltre tre quarti contro la difesa dei brindisini, avanti per 40’ grazie anche all’ottima serata dall’arco di Di Ianni. La reazione cagliaritana, più di nervi che di testa, è arrivata solo negli ultimi 2’: troppo tardi.

La cronaca

Inizio in salita per l’Esperia: Brindisi trova feeling col tiro da tre punti e piazza un break di 2-7. Giordano spende il secondo fallo personale dopo una manciata di secondi e coach Manca lo deve preservare. Le attenzioni difensive degli ospiti si concentrano allora su Frattoni, eroe di Gara 1: l’argentino fatica nella morsa difensiva di Gonzalez e Brindisi ne approfitta per volare fino al +10. L’attacco rossoblù non si sblocca, complice la zona avversaria, ma il canestro di Cabriolu sulla sirena del primo periodo consente di prendere una boccata d’ossigeno.

L’inerzia, tuttavia, resta saldamente in mano ospite: Giordano e soci faticano a costruire dei vantaggi e sparacchiano dall’arco, mentre la Dinamo è in totale fiducia: 6/11 da tre nei primi 15’ e cagliaritani più che doppiati (15-34). Nel terzo quarto la musica non cambia: è sempre la Dinamo a condurre le danze. La Confelici arranca ma ha il merito di restare in piedi di fronte alle bordate dell’imprendibile Di Ianni. Una bella combinazione tra Thiam e capitan Locci dà il -9 e accende l’entusiasmo del pubblico, che però dura poco: Sapiega punisce ogni sbavatura e l’inerzia non cambia neanche al 30’ (51-64).

In avvio di ultimo quarto l’Esperia racimola le energie residue e lancia un nuovo assalto: Cabriolu e Picciau suonano la carica, Potì restituisce speranza (-7). Il tifo si fa sentire e il clima finalmente cambia. Giordano riduce il gap fino al -4 ma non va oltre. Allora Brindisi, con i liberi di Stankovic e Sapiega, chiude il conto: si torna a Brindisi.

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