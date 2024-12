L’Esperia cade ancora 

Stella Azzurra 70

Esperia 64

Stella Azzurra Viterbo : Bertollini ne, Moretti 22, Velimirovic, Bertini 2, Meroi 2, Visentin 9, Taurchini 7, Albenzi 6, Casanova 4, Begic ne, Fokou 18. Allenatore Fanciullo.

Confelici Carni Cagliari : Manca 3, Cabriolu 4, Giordano 6, Potì 4, Thiam 11, Picciau 11, Locci 7, Maresca 18, Pili ne, Sanna. Allenatore Manca.

Parziali : 17-21; 27-33; 51-46.



Viterbo. Dopo L’Aquila, anche Viterbo si rivela amara per la Confelici Carni. I cagliaritani cedono per 70-64 nel recupero del PalaMalè e incappano nella seconda battuta d’arresto consecutiva in Serie B Interregionale. Il ko (quarto in stagione) è giunto al termine di una gara fatta di numerosi alti e bassi: dopo un buon primo tempo, chiuso in vantaggio di 6 lunghezze, i granata sono calati nel terzo quarto, accusando un break negativo di 24-13 che ha permesso ai laziali di prendere in mano l’inerzia della partita. Vana la buona prova personale di Maresca, mentre dall’altra parte il trascinatore è stato Fokou: l’ex Virtus Roma non ha fatto rimpiangere l’assenza del bomber Begic, presente in panchina solo per onor di firma.

La vittoria consente a Viterbo di agganciare proprio l’Esperia (e la Carver) in vetta a quota 22 punti. Ma il calendario martellante di fine 2024 non dà agli uomini di Manca il tempo per recriminare: già sabato si tornerà in campo a Monte Mixi per il faccia a faccia con la Carver. Un altro crocevia determinante.

Cronaca

La Confelici parte col piede giusto: Maresca è subito a suo agio dall’arco dei tre punti e sigla il primo tentativo di allungo. Manca e Thiam seguono a ruota e dopo 7’ i granata toccano anche il +8. Dopo qualche passaggio a vuoto, però, i padroni di casa entrano in partita: tra la fine del primo e l’inizio del secondo quarto la Stella Azzurra mette in piedi un parziale di 9-0 che la porta al comando. La reazione esperina non si fa attendere ed è tutta nel contro break che consegna il nuovo vantaggio a metà partita (33-27). Al rientro in campo la Confelici riesce inizialmente a difendere il suo vantaggio. Poi Viterbo alza ancora il ritmo e balza al comando al 30’ sul 51-46.

Nell’ultimo quarto i cagliaritani le provano tutte per rimontare ma non vanno oltre il -2 a firma Thiam. I canestri di Fokou e i liberi di Moretti invece permettono alla Stella Azzurra di blindare il risultato.



