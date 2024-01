l’esperia beffata nel finale a viterbo 

Stella Azzurra VI 72

Esperia 69

Wecom Ortoetruria Viterbo : Price, Giannini 12, Cittadini 19, Di Croce ne, Guiducci ne, Comastri ne, Vigori 7, Bertini 13, Meroi 2, Taurchini 2, Casanova 4, Bantsevich 13. Allenatore Fanciullo.

Esperia Cagliari : Cabriolu 9, Mercenaro ne, Kucan 16, Floridia, Potì 8, Villani, Thiam 26, Picciau 2, Locci 2, Sanna 6. Allenatore Manca.

Parziali : 17-20; 36-40; 49-52



Prosegue il digiuno dell’Esperia nel campionato di Serie B Interregionale. A Viterbo, sul campo della Stella Azzurra, i granata conducono per quasi tutta la gara, ma negli ultimi due minuti incassano un parziale di 12-3 che costa la quarta sconfitta consecutiva. Vani gli sforzi del duo Thiam-Kucan, capace di mandare a referto ben 42 punti sui 69 di squadra.

La gara

L’Esperia approccia la sfida con una buona dose di aggressività. Il pivot Thiam ha subito impatto offensivo (doppia cifra già al termine del primo quarto), mentre la difesa non concede varchi: ne scaturisce un break di 9-0, con i padroni di casa che riescono a trovare il primo canestro solo dopo 4 minuti.

Pian piano i padroni di casa si scuotono dal torpore e rientrano affidandosi all’ex azzurro Cittadini. Gli esperini resistono all’assalto, ma vanno in difficoltà in apertura di secondo periodo, quando un parziale di 6-0 regala a Viterbo il primo vantaggio. Il buon impatto di Cabriolu consente di sbloccare l’impasse, poi Kucan scalda la mano e guida i padroni di casa al controsorpasso poco prima del 20’ (40-36).



L’illusione

Nel secondo tempo va in scena una battaglia sul filo dell’equilibrio, con l’Esperia che difende con caparbietà il suo vantaggio di fronte agli assalti avversari. La squadra allenata da Manca accelera sul +6 a 2 minuti dal termine con Picciau, ben innescato da Thiam (66-60). Ma è soltanto un’illusione: il solito Cittadini guida la rimonta dei viterbesi, che si riprendono il vantaggio a 26 secondi dalla sirena grazie a Giannini e chiudono la contesa con un libero trasformato da Casanova.



