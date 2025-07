L’esperia beffata dal taglio delle squadre vuole riprendersi la promozione sul campo 

Il ripescaggio in B Nazionale era talmente vicino che si poteva toccare. Poi, una beffa non ha permesso all’Esperia di ottenerlo. La riduzione delle squadre della prossima B Nazionale da 40 a 38 ha privato i rossoblù di un posto nella terza categoria nazionale che avrebbero probabilmente meritato per la solidità del progetto, oltre che per la rilevanza della piazza cestistica cagliaritana.

«Abbiamo fatto tutto nel rispetto delle regole», spiega il dirigente Luigi Zucca «la proposta della Lega è stata incomprensibile, così come la ratifica da parte della Fip in presenza di altre squadre perfettamente in grado di accogliere il ripescaggio. Non posso negare che ci sia delusione, anche perché nessuno ci ha dato spiegazioni. Pensavamo di avere tutti i requisiti e di aver dimostrato di essere all’altezza della Serie B».

Ambizioni intatte

Ora però è il momento di voltare pagina. L’obiettivo è migliorare, e dopo una finale persa, significa una sola cosa: promozione. Le ambizioni dell’Esperia sono note, e la decisione di trasferirsi al PalaPirastu ne è una prova concreta. Una scelta dettata dalla volontà di accogliere il crescente interesse dei tifosi e di offrire alla città un progetto ancora più solido, ma che comporta anche un salto organizzativo importante: «Il nuovo impianto è una sfida. Ci proietta verso numeri superiori a quelli abituali, ma l’entusiasmo è intatto. Vogliamo costruire una squadra accattivante, che vinca e attragga pubblico. Le richieste di tessere sostenitore sono già tantissime, altro ottimo segnale».

La prossima sfida

Il girone di B Interregionale nel quale sarà inserita l’Esperia prevederà avversarie campane e laziali: «Sarà un campionato competitivo», commenta Zucca, «la Stella Ebk mira in alto, come dimostra l’ingaggio di un grande allenatore come Boniciolli. Anche Avellino allestirà una squadra importante».

In più, ci sarà una nuova sfida tutta sarda: il derby contro l’Innovyou Sennori, neopromossa. «Eravamo tra quelli che speravano ci fossero più squadre sarde in questa categoria», sottolinea, «siamo contenti di poterci confrontare con loro».



