L’Esperia avrà i 2 punti a Fiumicino 

Un’altra vittoria. La terza consecutiva oltre che la quinta stagionale. Ma diversa da tutte le altre perché arriverà a tavolino. L’Esperia passa in casa della Supernova Fiumicino a causa della sbadataggine dei padroni di casa, capolisti di B Interregionale dopo un mercato faraonico e freschi di accordo col nuovo coach Davide Bonora, ex playmaker della Nazionale italiana.

Il fatto

A un secondo dal termine del primo quarto, sul punteggio di 17 pari, Thiam si alza per infilare la schiacciata del controsorpasso, ma il tabellone del nuovissimo palasport di Ladispoli va in frantumi. Il regolamento, in questi casi, impone alla società di casa la sostituzione della struttura entro 30 minuti. Ma, all’interno del palazzetto, il tabellone di riserva non c’è proprio. Agli arbitri non resta altro che prenderne atto e trascrivere tutto sul referto di gara. In settimana arriverà lo scontato 20-0 a tavolino in favore del quintetto di Manca.

La gara

Nei 9 minuti e 59 secondi disputati, l’Esperia aveva confermato i buoni segnali offerti nelle ultime settimane: guidati da un ispirato Locci, i cagliaritani erano riusciti a rispondere colpo su colpo alle iniziative di Martino. Un bel canestro di Picciau aveva regalato anche il +3 (17-14), pareggiato dalla tripla di Fanti a 36 secondi dalla prima sirena. Poi l’affondata di Thiam che ha mandato ko il tabellone, sancendo, di fatto, la vittoria esperina.

RIPRODUZIONE RISERVATA