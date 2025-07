L’Esperia attende le decisioni della Fip 

L’Esperia Cagliari continua a coltivare le proprie speranze di ripescaggio in B Nazionale. Per avere risposte certe si dovrà attendere giovedì, quando il Consiglio Federale della Fip definirà l’organico del prossimo torneo.

Dopo la sconfitta in finale di B Interregionale, il club rossoblù ha presentato domanda d’iscrizione con riserva. Le rinunce di Cassino, Rieti e Nardò hanno liberato tre posti, ma la Lega Nazionale Pallacanestro ha chiesto di ridurre le squadre da 40 a 38, con due gironi da 19 e un solo ripescaggio (Fiorenzuola).

La decisione spetta però alla Fip, che potrebbe anche respingere la proposta. Il format con squadre dispari comporterebbe turni di riposo e non convince tutti. Va inoltre considerato un aspetto regolamentare rilevante: la Fip ha trasmesso alle società interessate al ripescaggio, tra cui l’Esperia, la modulistica per l’iscrizione con riserva, ricevendo anche la prima rata d’iscrizione, calcolata secondo gli importi della categoria superiore. Una modifica successiva del format, a fronte di richieste presentate e già accettate a livello formale, solleverebbe dubbi di legittimità.

Nel frattempo il club resta alla finestra e pianifica il futuro: in caso di nuova partecipazione alla B Interregionale, l’obiettivo sarà quello di puntare alla promozione sul campo.



