Basket B Interregionale.
30 novembre 2025 alle 00:18

L’Esperia ancora a secco 

Non si interrompe neanche ad Avellino il digiuno esterno 

Scan. Avellino 74

Esperia Cagliari 62

Scandone Avellino : Scanzi 3, Piazza, Cioppa 10, Cantone 12, Ragusa 14, Quarisa 4, Iannicelli 3, Duranti 2, Tonello 7, Beck ne, Vitale 19. Allenatore Carone
Confelici Carni CA : N. Manca, Cabriolu 11, Potì 6, Frattoni 9, Thiam 14, Picciau 9, Locci, Tocco ne, Morgillo 11. Allenatore F. Manca
Parziali : 24-23; 40-39; 56-46


La prima vittoria lontano da Cagliari non arriva ancora per la Confelici, che al PalaDelMauro si arrende 74-62 alla nobile decaduta Scandone Avellino, incassando la quinta sconfitta esterna (su 5) in Serie B Interregionale. Un ko, però, diverso dagli altri: il -12 finale punisce oltre misura una prova solida, probabilmente la migliore fin qui lontano dall’Isola. L’Esperia ha giocato a viso aperto e praticamente ad armi pari su un campo finora imbattuto, partendo con buon piglio e restando agganciata per oltre trenta minuti alle accelerate degli irpini (formazione costruita per il salto in B Nazionale) salvo poi pagare dazio nel finale. Non basta la concretezza di Thiam (14 punti e 10 rimbalzi).
I cagliaritani restano fermi a quota 6 punti e ora si avvicinano a un trittico di fine anno decisivo: Angri e Caiazzo al PalaPirastu, con in mezzo il derby di Sennori. Per provare a cambiare volto alla stagione, servirà un en-plein.
La cronaca racconta di un ottimo avvio dell’ Esperia, anche a +9, poi la reazione di Avellino nel secondo quarto ribalta l’inerzia e ricaccia i cagliaritani a inseguire. Dopo l’intervallo la gara resta equilibrata e segnata da basse percentuali su entrambi i fronti. Negli ultimi 5’, però, la Scandone accelera dopo la tripla di Cantone e chiude senza più rischiare.

