Basket b interregionale.
25 agosto 2025 alle 00:16

L’esperia al lavoro «Con entusiasmo» 

La nuova avventura dell’Esperia è ufficialmente iniziata. Lo scorso weekend, dopo le visite mediche di rito, vecchi e nuovi rossoblù hanno affrontato le prime sedute di allenamento in vista del debutto nel campionato di B Interregionale, il 27 settembre contro l’Antoniana. Tutti presenti, tranne Thiam e Giordano, attesi nelle prossime settimane. «Siamo partiti con il solito entusiasmo», sottolinea il tecnico Federico Manca, «la delusione per la finale persa contro Pesaro è stata smaltita. Ho trovato i ragazzi carichi e desiderosi di far bene».

Le avversarie
L’Esperia è abituata ad alzare l’asticella. Dopo una finale promozione sfumata, il pensiero non può che andare al salto di categoria: «Ma arrivare in fondo è sempre difficile e dipende da molti fattori», precisa, «partiamo con l’intento di essere competitivi. Ci sono formazioni che hanno investito più di noi. Sarà dura: avremo tanti occhi addosso e dovremo goderci ogni vittoria, senza dare nulla per scontato».

I volti nuovi
Tra gli obiettivi del precampionato c’è l’inserimento dei due nuovi arrivati, la guardia italo-argentina Gianluca Frattoni e l’ala/pivot Ivan Morgillo: «Frattoni è ambizioso e di talento: a soli 21 anni ha già giocato in A2 e in B Nazionale», spiega Manca. «Il suo innesto ci permette di attendere con serenità il rientro di Giordano dopo l’operazione al ginocchio. Morgillo è un giocatore solido, può agire sia da ala forte che da pivot, muoversi spalle a canestro e colpire da fuori. C’è da colmare la casella lasciata libera da Maresca (volato a Reggio Calabria, ndr ), ma non abbiamo fretta e ci sentiamo completi anche così».
Un’altra sfida sarà riempire i gradoni del PalaPirastu, nuova casa dopo le stagioni a Monte Mixi: «Da giocatore ho avuto la fortuna di vivere partite col palazzetto pieno», conclude Manca, «mi piacerebbe far provare lo stesso brivido alla mia squadra. Dovremo essere bravi a divertire il pubblico e portarlo dalla nostra parte».

