L’Esperia adesso aspetta che rientri il play Giordano 

Sennori annaspa, l’Esperia c’è. Momenti diversi per le due squadre sarde di B Interregionale di basket. La Klass ieri ha esonerato il tecnico Gabriele Piras: si attende il nome del sostituto. La Confelici, invece, non esce ridimensionata né bocciata dai primi, durissimi esami del 2026, ma se l’obiettivo è tornare a sognare una promozione come lo scorso anno, allora serve qualcosa in più. Le due sconfitte contro Carver Roma e Stella Ebk, capoliste di B Interregionale, hanno restituito l’immagine di una Confelici solida e competitiva, capace di reggere l’urto anche contro avversari di vertice. Con la Stella Ebk, in una delle sue migliori versioni stagionali, è arrivato il primo stop interno dopo cinque vittorie consecutive.

Aspettando Giordano

Per tornare al vertice serve un ingrediente in più, e ha un nome preciso: Marco Giordano. Il talento e la sua imprevedibilità dell’argentino possono dare fantasia e soluzioni a un attacco già solido, ma che ha bisogno di qualcuno capace di creare vantaggi e rendere il gioco più fluido. L’Esperia, oggi 8^ con 12 punti e in zona playoff, ha tempo e margine per crescere: l’importante, come dodici mesi fa, sarà arrivare al picco tra aprile e maggio, quando ogni possesso peserà il doppio.

Parla coach Manca

Coach Federico Manca, pur amareggiato per la perdita dell’imbattibilità casalinga, guarda avanti con fiducia. «Contro la Stella Ebk», dice, «abbiamo affrontato una squadra forte e capace di tirare bene da fuori. Siamo rimasti sempre in scia, poi alla lunga la stanchezza e un blackout di lucidità hanno creato un divario che non siamo riusciti a colmare». Il tecnico si tiene però «la reazione e la capacità di restare dentro la gara nonostante le difficoltà», e nel bilancio dell’andata vede segnali incoraggianti: «Sapevamo di essere in costruzione, qualche punto in più lo potevamo fare, ma la crescita c’è. Vogliamo guadagnare terreno in zona playoff e con il ritorno di Giordano avremo più qualità».

Domenica, con l’inizio del girone di ritorno, il PalaPirastu riapre per la sfida all’Antoniana penultima: una tappa da non sbagliare per continuare a credere che il meglio debba ancora venire.



