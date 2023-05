L’Esperia a Roma contro la sindrome da trasferta 

Scacciare il tabù trasferta ed entrare da protagonista nei playoff. È l’obiettivo dell’Esperia che domani (alle 18) vola a Roma per affrontare la Pass nell’ultimo turno della fase a orologio.

Ai granata serve una vittoria per blindare quell’ottava piazza che varrebbe il fattore campo nei playoff promozione: tutt’altro che un dettaglio per Garello e soci, che fin qui hanno vinto 13 gare su 14 a Monte Mixi, mentre in trasferta hanno raccolto ben poche soddisfazioni (10 sconfitte su 12).

«Siamo in clima playoff già da alcune settimane», sottolinea il tecnico Federico Manca, «affronteremo la Pass come se ci fosse già in palio la Serie B. Abbiamo messo il primo tassello ottenendo l’accesso alla post season, ora però vogliamo completare l’opera guadagnandoci il diritto a disputare una gara in più davanti al nostro pubblico».

L’avversario

Undicesima a due punti di distanza dall’Esperia, anche la Pass sgomita per ottenere il miglior piazzamento nella griglia degli spareggi promozione: «Affrontiamo una squadra costruita con propositi ambiziosi», spiega, «la Pass coniuga bene fisicità e talento ma ultimamente ha accusato qualche sconfitta negli scontri diretti complici alcuni alti e bassi di rendimento all’interno dei 40’». Ed è qui che gli esperini proveranno a fare la differenza: «L’intensità costante dovrà essere la nostra arma», evidenzia, «giocheremo il nostro solito basket fatto di aggressività e transizioni veloci. Al tempo stesso abbiamo studiato degli adeguamenti sulle loro difese, riservandoci la possibilità di attaccare dal post basso anche coi giocatori esterni. La squadra sta bene: siamo arrivati alla fase decisiva del campionato in ottime condizioni».

Il tabù trasferta

La difficoltà nell’ottenere risultati lontano da Cagliari non deve diventare un complesso: «Bisogna essere onesti», aggiunge l’allenatore, «il fattore campo è stato un ostacolo per tante altre squadre e per accorgersene basta dare un’occhiata ai risultati dell’ultimo periodo. Noi possiamo dire di aver sempre giocato alla pari contro tutti: un fatto da non sottovalutare. Con Anzio e Carver eravamo sopra fino a pochi secondi dal termine. La squadra c’è ed è sulla giusta strada».



