L’Esperia a Roma con la capolista Picciau: «Fiducia»  

Senza paura nella tana della capolista. Ritrovato il sorriso dopo la vittoria interna nell’infrasettimanale contro Mondragone, l’Esperia si rimette in cammino alla volta di Roma, dove domenica (palla a due alle 17) sarà ospite della blasonata Virtus, super capolista della B Interregionale con 15 vittorie in 17 turni. La squadra allenata dalla bandiera del basket capitolino Alessandro Tonolli ambisce a tornare nel più breve tempo possibile su palcoscenici più consoni alla sua tradizione, e per riuscirci si è attrezzata allestendo un roster di primo livello, nel quale spicca l’argentino Whelan, capocannoniere del girone con oltre 19 punti di media. I granata, tuttavia, non partono battuti. Anche perché nel match d’andata si arresero solo nei secondi finali anche in seguito ad alcuni episodi arbitrali avversi.

«Dovremo giocare senza pressioni», osserva l’ala esperina Riccardo Picciau, «sarà importante darci fiducia l’un l’altro. Se riusciremo a ripetere la buona prestazione dell’andata, potremo toglierci delle belle soddisfazioni».

Serie A2 Femminile

Da una capolista all’altra. Dopo la sconfitta maturata in casa di Tortona, la Techfind Selargius riceve San Giovanni Valdarno, formazione che condivide la vetta proprio con le piemontesi grazie a una striscia vincente che dura da ben 13 giornate (stasera al PalaVienna, ore 19). «Ci aspetta una squadra intensa in difesa e concreta in attacco», sottolinea la guardia Mura, «faremo la nostra partita limitando replicando in campo ciò che abbiamo preparato negli allenamenti».

Serie C

Il derby quartese tra l’Antonianum e la Ferrini, prima della classe, è il piatto forte del quarto turno di ritorno della Serie C Unica (domenica, 18.30). La Delogu Legnami vuole evitare inciampi per tenere a distanza l’Innovyou Sennori, che oggi (18.30) affronta a Sorso il Cus Sassari. Sabato importante anche per l’Olimpia, di scena alle 18 contro la Torres, e per l’Elmas, che alle 19 se la vede con l’Astro. Rinviata Calasetta-Academy.



