L’Esperia a metà dell’opera 

Da domenica scorsa guarda tutti dall’alto in basso. Al termine del girone d’andata della regular season, la Confelici Carni Cagliari è sola in vetta alla Serie B Interregionale. Al successo dei granata sul campo del fanalino di coda Pescara 2.0, le dirette concorrenti Amatori Pescara e Stella Ebk Roma stavolta non hanno risposto, inciampando rispettivamente contro Vasto e Mondragone. Due scivoloni che testimoniano una volta di più l’equilibrio che regna sovrano in una Division F particolarmente competitiva anche nelle posizioni più arretrate.

Il primato con 9 vittorie su 11 fa bene all’autostima, ma non dà alla testa: l’Esperia sa perfettamente che il cammino è ancora molto lungo per lasciarsi andare ai sogni di gloria. E in vista del girone di ritorno, l’obiettivo è accumulare quanti più punti possibili (specie negli scontri diretti) da far valere nella cruciale Poule Gold.

Parla Maresca

«Le ultime due gare contro Mondragone e Pescara non sono andate esattamente come volevamo», dice l’ala Edoardo Maresca, «venivamo da settimane non semplici, caratterizzate anche da vari acciacchi. Nonostante ciò abbiamo dimostrato una volta di più quanto il nostro sia un gruppo solido, nel quale ogni giocatore può risultare decisivo».

Il primo posto sorprende, ma fino a un certo punto: «Mi aspettavo di stare in alto», ammette, «la squadra ha grande potenziale. Fin da subito ho notato tanta voglia di far bene anche tra società e staff. Ero sicuro che avremmo lottato per le prime posizioni». I margini di crescita, però, non mancano: «Prima di tutto vogliamo inserire al meglio un giocatore straordinario come Giordano», afferma, «poi c’è da crescere anche sul piano tecnico e tattico. Sta tutto a noi e all’atteggiamento che sapremo mostrare. I presupposti, comunque, non mancano: qui si respira un ambiente speciale, con il palazzetto sempre sold out e tanto entusiasmo».

Obiettivo San Paolo

Sabato (ore 17) le porte del PalaEsperia si riapriranno per il match contro la San Paolo Ostiense, già battuta a domicilio nella sfida d’andata lo scorso 28 settembre. «Ma stavolta sarà diverso», mette in chiaro Maresca, «loro sono cresciuti tanto e, da neopromossi, sono riusciti a prendere le misure con il campionato. Noi abbiamo i piedi ben piantati per terra, ma vogliamo continuare a vincere».



