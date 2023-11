L’Esperia a Ladispoli per accelerare 

Con un bagaglio pieno di fiducia dopo le ultime due vittorie contro L’Aquila e Isernia, l’Esperia si rimette in marcia e vola a Ladispoli dove questo pomeriggio (palla a due alle 17,30) sarà ospite della Supernova Fiumicino nel 10° turno di B Interregionale. Per i granata si tratta di uno degli impegni, sulla carta, più complessi di tutta la stagione: partita con dichiarati propositi di promozione, Fiumicino può contare su un roster di primo livello per la categoria, nel quale spiccano Martino e Fanti, migliori realizzatori di squadra, rispettivamente con 14,6 e 12,3 punti di media.

Primi in classifica al pari di Virtus Roma e Palestrina, i laziali sono reduci da un cambio in panchina: dopo l’ultima, inaspettata, sconfitta contro Grottaferrata, la guida tecnica è stata affidata all’ex playmaker della Nazionale italiana Davide Bonora.

Parola a Potì

L’esterno esperino Alessandro Potì, recentemente tornato a disposizione di coach Manca dopo l’infortunio al polso accusato a ottobre, è conscio delle difficoltà dell’impegno: «La caratura dell’avversario non è in discussione», afferma, «credo che Fiumicino abbia tutte le carte in regola per arrivare in fondo al campionato». Ma i granata non partono battuti: «Vogliamo giocarcela a viso aperto, la gara con la Virtus Roma ha dimostrato che possiamo giocare alla pari anche contro le big. L’arrivo di Thiam ha avuto un impatto positivo su tutto il gruppo e ci ha resi più pericolosi in avvicinamento a canestro. Siamo sulla buona strada e cercheremo di dire la nostra».

