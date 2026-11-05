L’Esperia a Cermenate per il successo A2 donne, domani per la Virtus c’è Milano 

L’Esperia va a caccia del primo successo esterno della stagione: domenica (18.30), i cagliaritani saranno di scena a Cermenate con l’obiettivo di dare continuità all’ultima convincente affermazione casalinga contro Borgomanero. Scende in campo domani (17) Sennori, impegnata in casa del Campus Varese. Occasione ghiotta per la squadra di Longano, alle prese con un’avversaria ancora a secco di successi.
Serie A2 Femminile
Giocano in casa le formazioni sarde impegnate nel 6° turno di Serie A2 Femminile: domani, alle 15, la Virtus Cagliari riceve Milano, mentre alle 18 il Cus Cagliari affronta Vicenza a Sa Duchessa. Nel Girone B, fondamentale spareggio in zona salvezza per la Mercede Alghero, che alle 15.30 riceve la visita del San Raffaele Roma, ancora a quota zero in classifica proprio come le catalane. Turno di riposo, infine, per Selargius.
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