L’esordio letterario del giudice Tabasso: storie (sarde) del fascismo di provincia 

«Il libro è il distillato di una serie di aspetti della mia cultura e della mia vita. Ci sono gli anni giovanili e le conversazioni sentite in casa. La mia famiglia ha avuto varie influenze. C’era lo zio che convintamente sosteneva il regime in camicia nera, un altro parente, perseguitato e mal visto dal potentato, era stato cacciato via durante il fascismo. Poi l’influsso molto importante di mio padre, sardista, e delle persone che ho frequentato. Frammenti che volevo ricomporre nella forma di un romanzo». Giovanni Antonio Tabasso, nuorese, 81 anni, già magistrato a Bitti, Nuoro e Sassari, città adottiva dove si è sviluppata la maggior parte della sua carriera e dove è stato presidente della Corte d’assise d’Appello, ha scritto “Don Pietrino vicario parrocchiale” (Il Maestrale), da oggi in libreria.

Sullo sfondo di un’epoca tormentata, siamo in pieno fascismo, in un paese del centro della Sardegna, si snodano i rapporti tumultuosi tra favorevoli al regime e oppositori. La figura centrale è Pietrino Nurra “giovanissimo viceparroco pieno di zelo apostolico e afflitto da qualche tormento modernista”. Nutre un sincero antifascismo che condivide con il saggio parroco Antioco Fera e l’avvocato Elia Bracco, ex combattente, ateo e d’idee democratico-mazziniane. Dialoga con il figlio del podestà, in procinto di andare in Spagna per combattere e i ragionamenti riguardano l’insanabile contrasto tra l’uso delle armi e la religione cristiana.

Perché ha atteso tanto tempo per scrivere il romanzo?

«Non ho avuto il tempo, quando lavoravo, di mettere a fuoco ricordi e memorie. Il lavoro di magistrato, che si creda o no, è molto impegnativo. Dopo la pensione ho avuto l’opportunità di approfondire e riflettere».

In gioventù ha militato nel Partito sardo d’azione.

«Quando avevo 20 anni. Diversi componenti della mia famiglia erano vicini al Partito sardo d’azione con venature laiche e mazziniane. A Sassari, dove mi sono trasferito per gli studi universitari, il partito non era estraneo ai valori laici e liberali in cui credevo. I sardisti della generazione appena precedente alla mia, penso a Sebastiano Brusco, sono stati guide e riferimenti ideali. Quando ho fatto le mie scelte professionali il rapporto con il Psd’az e con la politica si è interrotto».

Nella sua Nuoro il sardismo ha avuto radici molto forti.

«C’erano Mastino, Oggiano, i Melis che ricordo nel mio libro. Persone di grande qualità intellettuale e morale. È il clima che ho respirato».

C’è stata anche la formativa e bella “militanza” con i Giovani esploratori.

«Dai 13 ai 17 anni sono stato un giovane scout dell’Asci di Nuoro. Questa esperienza mi ha accompagnato nelle fasi successive della vita. Ho avuto la fortuna di incontrare persone straordinarie come il mitico monsignor Pier Raimondo Calvisi, che durante il fascismo ha mantenuto i rapporti con i suoi esploratori. C’era anche Piero Alberti, il fratello di Ottorino, arcivescovo di Cagliari, autorevole educatore. Un’immersione in un mondo cattolico osservante con accenti critici abbastanza marcati».

A Sassari anche l’incontro con Antonio Pigliaru, Giuseppe Melis Bassu e Manlio Brigaglia.

«Ero un giovane universitario. Ho frequentato il gruppo di intellettuali legati alla rivista Ichnusa. Sassari ha contribuito in modo determinante alla mia formazione anche per la costruzione di uno spirito critico e caustico che è tipico dei sassaresi. Erano gli anni della cosiddetta sassareseria che si incrociava con impegni culturali molto seri e profondi, un mondo complesso, molto bello e stimolante».

Quanto ha influito nel libro la sua esperienza in magistratura?

«Provo una certa riluttanza a mettere sulla carta memorie legate a quel periodo. Sono consegnate alle sentenze. L’esperienza di giudice mi ha messo a contatto con sentimenti, profondi e delicati, di cui continuo ad avere grande rispetto. Non mi sembra corretto farne oggetto di una narrazione. Tuttavia, nel romanzo c’è qualche piccolo elemento che rimanda alla materia giudiziaria. C’è il contadino che oltraggia, senza rendersene conto, la “milizia stradale”. In questo caso, è il rapporto con una giustizia lontana, così lontana che non si capisce per quale motivo debba esistere».

Che cosa le resta del lavoro di giudice?

«È stato un impegno totalizzante. Mi resta una sorta di deformazione professionale. In certi momenti mi rendo conto di essere avere un atteggiamento giudicante nei confronti delle persone, nel senso negativo del termine, sono pronto a censurare. A quel punto, mi mordo le labbra e rifletto: dovrei essere più umile e ripensarci. È un continuo esercizio di umiltà: non bisogna avere la pretesa di giudicare tutti secondo la propria mentalità».

RIPRODUZIONE RISERVATA