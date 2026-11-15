Ravenna. È Ronaldinho-mania: il campione brasiliano torna in campo a 46 anni in Serie C con la maglia del Ravenna – per il 2-0 al Forlì – e fa convergere sulla piccola città romagnola i riflettori di mezzo mondo. Il brasiliano non ha più il passo e i tempi di una volta, ma ha ancora classe, piede e testa svelta. Così i compagni, increduli e felici di averlo al fianco, corrono e soffrono anche per lui. Gli ex milanisti e compagni di nazionale Dida e Serginho sono in tribuna prima e in campo poi per salutarlo. Sulle tribune dello stadio Benelli i volti noti non mancano: da Flavio Briatore all’ex tennista Fabio Fognini. Tutti lì per godersi lo show del ritorno in campo di Ronaldinho che dopo 11 di inattività ha però ancora la capacità di attrarre l’attenzione dei tifosi. La notizia del suo rientro è sui siti sportivi italiani e stranieri. R10 tocca il primo pallone dopo 5 minuti, un semplice appoggio. Ne toccherà 15 nel primo tempo in cui resta in campo, 45 minuti più uno di recupero, un minuto per ogni anno di età: due sole palle perse e sprecate. Nel mezzo condisce il tutto con un calcio d’angolo su cui l’ex Inter Donati sfiora il gol di testa ed entra nell’azione del vantaggio (sempre di Donati al 36’), con il passaggio per Lonardi, che serve poi l’assist. Il Ravenna allunga nella ripresa al 12’ con Rabbi, poi amministra in scioltezza il vantaggio. Ma Ronaldinho è una scommessa vinta dalla società: la Serie C e il Ravenna sono stati promossi negli Usa, in Arabia, in Inghilterra, in Asia, con match trasmesso in ogni dove. Lo stadio è tutto esaurito e impazzisce per Ronaldinho. Difficile fare una foto con il 10 brasiliano. E così allo stadio sono allestite postazioni con cartonati di Dinho in modo da consentire ai tifosi di farsi selfie, mentre lo store del Ravenna viene preso d’assalto per assicurarsi una maglia creata dal club per l’esordio di R10. Ma non è finita qui, perché in tribuna ogni seggiolino è dotato di guanto-gadget che riprende il classico saluto di Dinho. Il Ravenna vince e resta a -6 dalla capolista Spezia.

RIPRODUZIONE RISERVATA