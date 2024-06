L’esordio della corale per l’Auser 

Domenica scorsa l’Auser di Siniscola ha festeggiato il trentennale della fondazione dell’associazione. Per l’occasione non poteva mancare anche il momento dedicato alla fede, con la celebrazione della santa messa di ringraziamento, officiata dal parroco don Antonello Tuvone. Ad animare la funzione religiosa, è stato coinvolto il coro “Femminas impare” che ha fatto il proprio debutto pubblico a Siniscola. Composta da 27 voci, tutte al femminile e diretta dal maestro Sebastiano Delai, la corale si è infatti esibita per la prima volta con canti sacri in limba, di cui uno “Daenos sa manu Signore”, scritto e musicato dallo stesso Delai. Quello di Siniscola è stato il debutto in casa della corale dopo quello assoluto che si era svolto a Bitti in occasione della kermesse “Cantos de pache”, tenutosi a Bitti nel santuario dell’Annunziata lo scorso 12 maggio.

