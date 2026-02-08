L’esordio della Combinata maschile 

Un’altra giornata dalla mille sorprese quella che attende gli azzurri in gara oggi. Un programma ricco che prevede gironi, qualificazioni, semifinali e si spera anche delle medaglie.

Oggi sarà ancora protagonista lo sci alpino, in scena allo Stelvio Ski Centre, dove scenderà in pista la combinata a squadre maschile, nuovo evento che debutta in sede Olimpica a Milano Cortina 2026.

Consiste in due manche: un atleta disputa una gara di discesa libera, un connazionale una di slalom speciale, e si sommano i tempo finali. L'Italia si gioca le sue chance di medaglia dopo il debutto con l'argento di Giovanni Franzoni e il bronzo di Dominik Paris nella discesa libera maschile.

Sarà anche il terzo giorno consecutivo in cui si assegnano medaglie nel pattinaggio di velocità (1000m donne), mentre il lungo programma di gare a Livigno comincia con lo sci acrobatico: la prima run della finale dello slopestyle femminile è alle 12:30 e Maria Gasslitter è tra le qualificate.

Giornata cruciale anche per il curling del doppio misto: i campioni Olimpici e del mondo in carica Amos Mosaner e Stefania Constantini saranno impegnati prima nell'ultima partita del girone.

Pattinaggio di figura protagonista alla Milano Ice Skating Arena: comincia lo spettacolo della danza su ghiaccio, con la danza ritmica, ossia il programma corto. Charlène Guignard e Marco Fabbri sono una delle coppie più quotate.

