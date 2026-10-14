L’esordio del master in giornalismo 

L’esordio, con la presentazione, ieri nella Sala Transatlantico del palazzo del Consiglio regionale: la prima edizione del master in giornalismo e comunicazione organizzato dall'Università di Cagliari è stata inaugurata con un convegno. Le lezioni cominceranno a novembre.

«Sarà un master», ha detto il rettore dell’ateneo cagliaritano Francesco Mola, «importante perché, oltre alla formazione, può diventare un fondamentale punto di confronto aperto anche ai non iscritti sul mondo della comunicazione. Lo considero un punto di partenza: speriamo di poterlo confermare anche nei prossimi anni». I saluti introduttivi sono stati affidati Piero Comandini, presidente del Consiglio regionale. «Stiamo parlando di una professione difficile e complicata», ha detto. «Una volta le fonti di informazione erano poche e conosciute. Ora spesso, quando chiedo dettagli su una indicazione, mi sento spesso dire: l'ho letto sui social. Tutti siamo condizionati da quello che appare sul Web. E molto spesso fa più opinione la notizia divulgata su Internet di quella trasmessa da un giornalista professionista. Un corso come questo diventa fondamentale per fare chiarezza».

Il dibattito

Durante il convegno in Consiglio regionale c’è stato un dibattito, moderato da Mario Cabasino, presidente del Corecom Sardegna, sui nuovi scenari nel mondo del giornalismo. Tra i partecipanti anche Marco Varvello, corrispondente da Londra per Rai e La Stampa. Il master di II livello in Giornalismo e comunicazione, avviato dall'Università degli Studi di Cagliari e realizzato con il contributo del Corecom Sardegna - è stato spiegato nel corso della presentazione - nasce con l’obiettivo di formare professionisti capaci di muoversi in un ecosistema comunicativo sempre più complesso, in cui competenze giornalistiche, digitali e tecnologiche si intrecciano.

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