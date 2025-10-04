VaiOnline
Sport.
05 ottobre 2025 alle 00:23

L’esordio del Marrubiu nel nuovo campo di calcio 

Giornata importante quella di oggi per la comunità marrubiese: la locale squadra di calcio, che milita nel campionato di Seconda categoria, affronta oggi alle 16 l'Ales e per la prima volta gioca sul nuovo terreno in erba del campo comunale.

Atteso da molto tempo, l'intervento rientra nel più ampio progetto di riqualificazione dell'area sportiva, finanziato con 750mila euro dal programma “Sport e periferie 2020” e con oltre 100mila euro di avanzo comunale. Questo ha permesso anche il restyling degli spogliatoi e degli spazi esterni. Grazie alla “Programmazione territoriale - Percorso benessere”, l'area si è arricchita di nuove alberature, una pista per cross e ciclocross e attrezzature sportive all'aperto, rendendola più moderna, verde e inclusiva.

Ma l'amministrazione comunale guarda già avanti. È in fase di avvio un nuovo progetto da 600mila euro per riqualificare la tribuna, sistemare i campi da tennis e convertirne uno in campo da padel. Tra le priorità future anche la sostituzione dei pini pericolosi, la manutenzione del campo di atletica e il potenziamento dell'illuminazione per garantire sicurezza anche nelle ore serali.

«Vogliamo fare di Marrubiu un polo strategico dello sport in Sardegna», afferma il sindaco, Luca Corrias. «Lo sport è salute e comunità - aggiunge l'assessore, Matteo Ciccu - e Marrubiu è pronta a essere protagonista».

