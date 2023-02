L’esodo dei 100mila Così Cagliari diventò una città fantasma  

A quel punto, dopo i tre bombardamenti di febbraio, Cagliari contava tra le settecento e il migliaio di vittime, e i vivi - gli scampati al massacro - scappavano dove potevano. Ai primi di marzo il capoluogo che all’inizio della guerra contava 120mila residenti, ne aveva perso 90mila, e in breve - come spettri che si aggirano tra le rovine, con i rifugi come unico riparo - nella città senza più linee elettriche, telegrafiche e telefoniche restarono appena in diecimila, tra gli impiegati e gli operai obbligati dalla legge a restare, e coloro che non sapevano dove andare o non avevano le forze per partire.

L'esodo dunque cominciò quella notte di 80 anni fa, in una città irriconoscibile. Come tanti affluenti di un fiume che minaccia la piena, da ogni quartiere intere famiglie si riversarono nello scalo ferroviario di Sant’Avendrace dove col cuore in tumulto e le candele accese si disposero ad attendere il primo treno e tutti quelli che sarebbero passati nei giorni seguenti. Altri andarono via alla rinfusa: madri coi figlioletti in braccio e un carretto con pochi averi, uomini e ragazzi in bicicletta, parentadi e vicinati che attorniavano i camioncini carichi di valigie. Decine di migliaia di famiglie erano già riparate nel Nuorese e nei paesi dov’era una stazione della linea ferroviaria (come Sinnai, Dolianova, Senorbì, Orroli, Mandas e Isili), quando domenica 28 febbraio caddero dal cielo 538 bombe con centoventitré tonnellate di esplosivo. Furono colpiti soprattutto il palazzo Villamarina (allora sede della questura), il mercato cittadino e la stazione ferroviaria di via Roma.

L’esodo era cominciato disordinatamente la notte di venerdì 26 febbraio 1943, al volgere della giornata che aveva fatto di Cagliari una città di macerie e di fantasmi. Quel pomeriggio, le 15,30 in punto, gli aerei americani avevano sganciato cinquanta tonnellate di bombe e spezzoni incendiari colpendo soprattutto i quartieri di Bonaria, Stampace e Castello. Come nove giorni prima, solo che adesso era come se si fosse aperta la bocca dell’inferno. Tutto era crollato: centinaia di famiglie piangevano i loro morti; e i palazzi, le umili case, i monumenti, le chiese erano venuti giù, aprendo il varco a un’orizzonte di lutto.

Candele alla stazione

Gli scampati rimasti

Telegramma di allarme

Come ha sottolineato lo storico Giampaolo Salice, la misura di ciò che di quell’esodo si era riversato nelle zone interne della Sardegna la racconta un telegramma del prefetto di Nuoro Gaetano Orrù, il quale, il 6 marzo, avvisa il governo e le altre prefetture dell’Isola che lo sfollamento di Cagliari ha assunto «proporzioni di un vero sgombero, compresi uomini validi e mobilitati civilmente». Il prefetto smentiva le stime ufficiali che per la provincia di Nuoro calcolavano 12mila sfollati, avvertendo che in realtà erano «circa 30 mila». Avvisava che questa moltitudine stava, «invadendo», insieme a comandi militari e uffici, «anche le più remote abitazioni». Rifugi che, a Nuoro come in tutti i paesi e le città invase, oramai non bastavano più, e per questo sia il prefetto Gaetano Orrù che i rappresentanti di governo delle province di Cagliari e Sassari diedero ordine perché gli uomini abili al lavoro rientrassero a casa e tornassero alle proprie occupazioni. In pratica si cercò di limitare l’accoglienza degli sfollati solo alle donne e ai bambini, ma le disposizioni prefettizie non furono eseguite.

I nuovi indirizzi

D’altronde non c’erano uffici, industrie, laboratori artigiani, negozi, magazzini dove gli uomini abili al lavoro potessero tornare. Gli edifici erano stati danneggiati dalle bombe e l’intera rete del commercio era bloccata. I bombardamenti del 31 marzo e del 13 maggio finirono per cancellare, in una città deserta, quel poco di vita civile ch’era sopravvissuta. Le Poste chiusero e ripararono ad Assemini, la Banca d’Italia a Gesturi, gli istituti di credito e tutta la rete commerciale cittadina tra Samassi e i centri vicini. Interi reparti ospedalieri furono trasferiti nella provincia, e lasciarono Cagliari anche i medici specialisti che riaprirono i loro ambulatori nei paesi del Campidano. La prefettura finì tra Lunamatrona e Villamar, l’Intendenza di Finanza a Mandas, il Genio civile a Siddi, il Provveditorato alle opere pubbliche a Nuoro. Sfollarono anche le scuole: il liceo classico “Dettori” riavviò le lezioni a Mogoro e a Isili, a Solarussa era arrivato invece il liceo scientifico “Carlo Sanna”.

La povertà diffusa

La vita, i traffici, i rapporti che fino a quel momento regolavano le reti burocratiche, amministrative, politiche e culturali di Cagliari erano calate nelle zone rurali, nei villaggi dove l’esistenza era ancora regolata da codici sociali antichi, e la quotidianità dei più era fatta di duro lavoro in campagna, di fame e privazioni. C’erano paesi senza acquedotto né fogne, dove ancora le famiglie più umili tenevano in casa la capra che dava il latte ogni mattina e dormivano in giacigli improvvisati. È in questa nuova frontiera che si stabiliscono i cittadini di Cagliari, quelli delle classi più agiate (molti dei quali hanno riallacciato così antichi legami familiari e di parentela) e i popolani, gli impiegati e i maestri di scuola, i dottori e i commercianti.

La stanza da dividere

Almeno all’inizio non è stata ovunque una convivenza pacifica. I Comuni, su ordine dei prefetti, imposero che laddove ci fosse stata anche una sola stanza non abitata, questa dovesse essere messa a disposizione di una famiglia di sfollati. Significava dividere pure il pane, e ben presto i cagliaritani cominciarono a guadagnarselo piegando la schiena nel lavoro in campagna, anche coloro che mai avevano avuto i calli sulle mani e le unghie sporche di terra.

Il nuovo mondo

Fu da quell’invasione di cittadini che, per molti paesi, arrivarono le prime avvisaglie di modernità. Si costruirono strade, furono aperti cantieri per la costruzione di nuovi edifici e il restauro delle chiese, venne installato il telegrafo e riaperte linee ferroviarie dismesse. Molti ragazzi poterono frequentare il liceo e i malati essere curati senza dover mettere le scarpe e l’abito della domenica per andare a Cagliari. Era nato un nuovo mondo, per gli sfollati e per chi, da un giorno all’altro, se li era ritrovati in casa.

