Olbia.
14 agosto 2025 alle 00:44

Lesioni sulla torre, castello vietato ai turisti 

Vietato visitare il castello di Pedres, forte risalente al Medioevo utilizzato fino all'inizio del XV secolo. Con un'ordinanza, il sindaco, Settimo Nizzi, ha imposto il divieto di accesso al castello, finora fruito liberamente sino alla sommità. La misura è stata assunta in seguito a una nota della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Province di Sassari e Nuoro che ha rilevato l’esistenza di lesioni presenti sulla cima del mastio, la torre più alta, che potrebbero essere pericolose per la pubblica incolumità. L'ordinanza rimane in vigore fino alla completa messa in sicurezza del bene, i cui danni sono riconducibili all'incuria e all'abbandono degli ultimi decenni ma alcuni attribuibili ai bombardamenti dell'ultima guerra. Costruito nella metà del Duecento e utilizzato nel corso dei secoli per far fronte agli attacchi sferrati a Civita, il castello era dotato di quattro torri, con due piazzali, cintate da mura poligonali. Attualmente, del manufatto sono visibili due stanze diroccate raggiungibili attraverso scale costruite da massi di granito, una cisterna per la raccolta delle acque piovane, e il mastio che permetteva di controllare il territorio fino al golfo di Olbia. (t. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

