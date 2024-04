Lesioni e infiltrazioni in un edificio comunale 

Nelle prossime settimane, l’edificio che ospita il cantiere comunale di Guspini, in via Gramsci 142, sarà oggetto di interventi urgenti: nelle strutture prefabbricate del capannone sono presenti lesioni che causano danni agli ambienti sottostanti. Nell’edificio sono ospitati alcuni uffici comunali e trovano sede sia il magazzino comunale sia la rimessa.

«Il progetto – dice l’assessore ai Lavori pubblici, Marcello Serru – è già in corso e approvato in Giunta ed è gestito internamente dall'ufficio Opere pubbliche per massimizzare l'efficienza».

Le operazioni previste per il risanamento costeranno circa 8mila euro e dureranno sei settimane secondo il cronoprogramma, includendo la preparazione del supporto, la sigillatura dei giunti e l'applicazione di nuove soluzioni impermeabilizzanti. (g. g. s.)

