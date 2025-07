Lesioni, arrestato un allevatore di 33 anni 

Un allevatore di 33 anni incensurato, Claudio Setzu, aveva ottenuto grazie al suo avvocato difensore, Marco Lisu, la messa alla prova quando la Procura di Cagliari l’aveva indagato per lesioni. Il processo era stato sospeso prima di cominciare ma - stando alle nuove accuse degli inquirenti - Setzu avrebbe tenuto un comportamento ritenuto incompatibile con il regime dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Tra le condotte contestate all’allevatore dai carabinieri, anche episodi riconducibili al reato di lesioni personali aggravate, che hanno determinato la revoca del beneficio della messa alla prova: ora Setzu è in carcere.

Il difensore Marco Lisu nei prossimi giorni probabilmente chiederà al magistrato un approfondimento dell’indagine e l’acquisizione di altre testimonianze secondo le quali Claudio Setzu sarebbe stato aggredito in paese e avrebbe reagito per difendersi. (red. pro.)

