Lesioni a due fratellini: madre e nonna denunciate e allontanate da casa 

COSENZA. I medici dell’ospedale dell’Annunziata non hanno dubbi: le fratture e le lesioni sui due fratellini di 2 e 4 anni ricoverati in chirurgia pediatrica sono segni di percosse. E sospettate di quelle violenze sono la mamma 22enne e la nonna 45enne dei piccoli. Giovedì sera la Procura di Paola ha emesso per le due donne, indagate per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, l’allontanamento urgente dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai piccoli, affidati ora al primario del reparto, il dottor Fawzi Shweiki.

Una vicenda parte il 19 gennaio, quando all’ospedale di Cosenza arriva il bambino più grande per un'infiammazione ai testicoli. La madre però non accetta il ricovero e firma per le dimissioni contro il parere dei medici, che già in quella occasione avevano avuto dei sospetti. Il 25 il bambino rientra in ospedale per la stessa infezione, ma il ricovero porta alla scoperta di lesioni alle costole e di una clavicola rotta. A quel i carabinieri hanno avviato le indagini che hanno portato all’allontanamento da casa delle due donne. I militari hanno accompagnato in ospedale anche il fratellino di 2 anni, che era in casa del compagna della madre, agli arresti domiciliari. Al piccolo è stata riscontrata una frattura pregressa al braccio sinistro, una frattura più recente al braccio destro - che sarà operata oggi - oltre a escoriazioni e lesioni varie. Giovedì la giovane mamma aveva rilasciato un'intervista televisiva e postato sui social una foto che la ritraeva sorridente con il figlio, commentando con ironia la degenza. Da ieri il suo profilo social non è più visibile.

