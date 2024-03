L’Esercito ora pattuglia Badu ’e Carros 

Alcuni giorni fa la notizia dell’arrivo dei militari della Brigata Sassari, nell’ambito dell’operazione Strade Sicure, che pattuglieranno l'esterno del carcere di Badu ’e Carros a Nuoro. Ora è il provveditore dell'Amministrazione penitenziaria Antonio Galati che ieri ha annunciato l’invio imminente in Sardegna di 71 agenti maschi e 21 donne, oltre a 34 sovrintendenti, che saranno utilizzati anche per coprire le carenze di organico a Badu’e Carros.

A renderlo noto il segretario generale della Uil pa polizia penitenziaria Michele Cireddu, al termine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza presieduto ieri a Nuoro dal prefetto Giancarlo Dionisi. «Dionisi dopo diverse interlocuzioni con i vertici dipartimentali ha messo in atto un intervento molto forte con l’invio dell'esercito a pattugliare l'esterno di Badu ’e Carros, un azione che non avevamo mai visto negli ultimi decenni - osserva Cireddu -. Non si è comunque fermato ed ha coinvolto il provveditore Galati per una proficua collaborazione al fine di trovare soluzioni percorribili per migliorare le condizioni lavorative degli agenti. Il personale di Nuoro è ancora costretto a svolgere ore interminabili, le 8 ore giornaliere sono ormai ordinarie e non sembrano arrivare proposte riorganizzative adeguate».

RIPRODUZIONE RISERVATA