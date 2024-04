L’Esercito nei cantieri del Tyrrhenian Link 

Non lo confesseranno nemmeno sotto tortura. Lo smentiranno con tanto di carta bollata, filigranata direttamente dalla Zecca dello Stato. Eppure, ieri mattina, quando le chat riservate del comitato “No Tyrrhenian Link” di Selargius hanno cominciato a battere i primi dispacci la notizia era già un vortice di dettagli e riferimenti satellitari. Lì, sui campi agricoli a ridosso dell’area metropolitana di Cagliari, all’alba di ieri non c’erano solo i custodi dell’agro, donne e uomini che da settimane presidiano quell’area per scongiurare l’invasione elettrica decisa ai piani alti e calata con la malagrazia di Stato tra vigneti e frutteti. Le immagini scorrono rapidamente, prove indelebili di quel che si sta consumando tra quelle stradine d’accesso in quella terra agricola che si vuol sempre di più trasformare in una distesa di tralicci, cavi volanti e trasformatori di tensione.

Arrivano i Lince

In un attimo gli avventori quotidiani di quell’area tra Selargius e Sestu si ritrovano catapultati in uno scenario di guerra, con tanto di pattuglie mimetizzate a bordo dei “Lince”, i mezzi blindati dell’Esercito di Stato, marchiati Iveco, usati nei teatri di conflitto del Libano, dell’Afghanistan e del Kosovo. Sono abituati a vederli scorrazzare tutt’al più nelle strade di Teulada, di Perdasdefogu, ma mai in quell’area destinata all’approdo terrestre di quel “cavo-guinzaglio” concepito da Terna per colonizzare l’Isola a colpi di pale eoliche e pannelli fotovoltaici. Un cavo da mille megawatt spacciato come stabilizzatore della rete elettrica sarda, ma che in realtà servirà a tutt’altro.

Serpente elettrico

Un “serpente” elettrico destinato solo ed esclusivamente a trasferire in Sicilia e in “Continente”, attraverso la Campania, l’energia prodotta da quell’invasione eolica e fotovoltaica della Sardegna, concepita nelle alte stanze di Stato e della finanza internazionale. “Opera di interesse pubblico” aveva sentenziato il fantomatico decreto Draghi, quello varato a marzo del 2022, e destinato a stravolgere in lungo e in largo il futuro energetico dell’Isola, cancellando per sempre un minino di autonomia energetica, obbligatoria per le regioni insulari.

Colonia Sardegna

Un’operazione devastante che spegnerà, senza alcuna alternativa seria e credibile, le centrali termoelettriche dell’Isola, quelle di Portovesme e Portotorres. Un piano devastante che ha messo in campo tutta la sfrontatezza di quel Governo incapace di individuare un processo di riconversione di quelle “fabbriche di corrente”, come invece sta avvenendo per gran parte delle centrali elettriche italiane. Nessun piano alternativo, ma la chiusura senza appello, funzionale a costringere la Sardegna a subire lo scacco delle multinazionali dell’eolico, ignorando le ipotesi più razionali di una riconversione prima a metano e poi a idrogeno di quelle due centrali. Una strategia “eolico-coloniale” destinata a salvare solo la centrale Sarlux di Sarroch, quella dei Moratti pronta tra breve a passare nelle mani della multinazionale Vitol, alimentata dagli scarti della lavorazione petrolifera.

Accelerazione forzata

In questo quadro si registra ovunque nell’Isola un’accelerazione a tappe forzate, ignorando la rivolta dei territori e degli amministratori comunali sempre più sensibili al danno ambientale e paesaggistico di quella grande speculazione che si sta impunemente abbattendo sull’Isola. È indubbio che dai Palazzi romani, con “basisti” in Sardegna, stia agendo una regia superiore con l’obiettivo di mettere a segno nel più breve tempo possibile lo scacco energetico alla Sardegna concepito con il decreto Draghi.

Regione succube

Del resto dopo la giunta regionale sarda, smentendo sè stessa e lo stesso ricorso pendente al Consiglio di Stato, si era “gratuitamente” piegata al piano di Terna, senza ottenere niente in cambio per la Sardegna e i sardi. Una delibera, quella del dieci agosto del 2023, adottata alla vigilia di ferragosto, che, sostanzialmente, aveva accettato il primo punto nevralgico di quel decreto a firma del banchiere europeo fattosi Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi in persona. Un atto del governo regionale consapevole del fatto che dare il via libera al Tyrrhenian Link aveva effetti immediati a cascata, a partire dal via libera a quei lavori destinati a sventrare l’agro di Selargius, partendo dall’approdo di Terra Mala sulla costa quartese.

50 anni di sfruttamento

Non è un caso che proprio ieri la Capitaneria di Porto di Cagliari abbia annunciato da parte di Terna la richiesta per ben 50 anni di «una concessione demaniale marittima per l’occupazione e l’uso delle porzioni di mare territoriale interessate dalla tratta sottomarina, ricadente nella giurisdizione territoriale per la realizzazione del “ Tyrrhenian Link – Collegamento West” tra la Sicilia e la Sardegna ». Una richiesta per la quale possono essere presentate opposizioni entro e non oltre il 25 aprile prossimo. Hanno tutti fretta, come se temessero che qualcosa possa ribaltare questo piano. Un’urgenza che se non contrastata da parte delle istituzioni, in primis dalla Regione, rischia di trasformarsi in un’estate di fuoco con l’approvazione di centinaia di progetti eolici già presentati in ogni angolo dell’Isola. Il messaggio di ieri nelle campagne di Selargius è fin troppo esplicito. Qualche voce di palazzo ha cercato di avventurarsi in ricostruzioni destituite di fondamento, come quella di un’esercitazione “bianca” in corso di svolgimento sui Sette Fratelli. Un’ipotesi campata per aria, avanzata da chi non ha evidentemente grande dimestichezza con la geografia del Campidano.

Esercito di Stato

In realtà quei “Veicoli Tattici Leggeri Multiruolo”, i "Lince", erano lì per essere per visti, per farsi notare. Per far sentire il fiato sul collo su chi protesta e su chi vorrebbe opporsi in ogni modo a quello scempio che sta letteralmente distruggendo l’agro di Selargius. Una presenza ingombrante, oppressiva, funzionale a mandare un messaggio: lo Stato non si ferma. I cartelli di protesta qui, in questa terra un tempo agricola e fiorente, sono ovunque. Sono l’emblema della rabbia che sale e le preoccupazioni che avanzano. Il ricorso al Capo dello Stato è un atto “giudiziario” alternativo al ricorso al Tar, ma in questo proscenio non c’è in gioco solo l’agro di Selargius. Quel “cavo-guinzaglio” che atterrerà in quella valle sarà una condanna per l’intera Isola, costretta a subire la grande invasione eolica e fotovoltaica. I poteri forti dell’energia non si vogliono fermare e, da ieri, al loro fianco “vigila” persino l’Esercito di Stato.

