L’esercito israeliano intorno ai Sassarini 

Tel Aviv. La bandiera israeliana sventola a Maroun el Ras, villaggio del sud del Libano dove i miliziani di Hezbollah si erano impadroniti di una vasta area stabilendo un comando centrale, anche sotterraneo, tra gli uliveti. Cioè nella stessa zona della base delle forze di pace Onu, a Maroun el Ras, appunto. I successi sul terreno, iniziati con i cercapersone esplosi nelle tasche di migliaia di miliziani di Hezbollah, hanno ridato vigore alla posizione del premier Benyamin Netanyahu, che ieri si è rivolto al popolo libanese: «Avete l’opportunità di salvare il Paese prima che cada nell’abisso di una lunga guerra che porterà alla distruzione e alla sofferenza, come si vede a Gaza. Siete a un bivio», ha detto. «Abbiamo degradato le capacità di Hezbollah, eliminato migliaia di terroristi, tra cui Hassan Nasrallah, il suo sostituto e il sostituto del suo sostituto», ha continuato, dichiarando l’uccisione di Hashem Safieddine a Beirut sud la settimana scorsa (il portavoce dell’Idf l’ha smentito).

Incidente diplomatico

Nuovo incidente politico a Tel Aviv: Bibi sta cercando di condizionare la partenza prevista ieri per Washington del ministro della Difesa Yoav Gallant, invitato del segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin. Il premier, ha riferito la tv Channel 12, ha affermato che la missione non verrà approvata finché lui stesso non parlerà con Joe Biden, telefonata che attende da dieci giorni. Netanyahu inoltre ha detto che non darà luce verde al viaggio prima che il gabinetto di sicurezza approvi la risposta all’attacco iraniano. Ossia, proprio il piano che il ministro dovrebbe discutere a Washington.

La base Unifil

Tutto questo mentre circolano fotografie satellitari - rilanciate da Al Jazeera - che mostrano una significativa presenza di truppe e mezzi di Tsahal vicino alla base Unifil, nel sud del Libano. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto un lungo colloquio telefonico con il suo omologo Israel Katz a cui ha «ribadito la richiesta italiana di assicurare massima tutela al contingente Unifil». Le rassicurazioni israeliane sono state immediate, ma la situazione resta pericolosa e diplomaticamente spinosa. I militari - 1.200 italiani in diverse basi, tra cui anche quelli della Brigata Sassari - hanno attivato i dispositivi di protezione previsti dal protocollo, limitando anche le operazioni al minimo. I soldati dell’Unifil avevano lanciato l’allarme nei giorni scorsi dopo che l’esercito israeliano si è schierato vicino a una postazione della missione a sud-est di Maroun al-Ras. Israele ha avvisato che la zona è diventata area di guerra. Ne è nata una polemica, con avvertimenti reciproci. Ma di fatto la missione è rimasta al suo posto e l’Idf è andato avanti. La manovra di terra nel Libano meridionale si sta espandendo. In serata infine un’esplosione ha scosso Damasco: bombardato «un edificio residenziale» frequentato da Pasdaran e Hezbollah libanesi.

