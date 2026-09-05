L’esercito in saio di San Salvatore 

Corrono uniti, l’uno accanto all’altro, verso gli stessi ostacoli da superare: pietre che tagliano i piedi, fatica, caldo. Sono tantissimi, veloci, tutti uguali. Le loro invocazioni sembrano incomprensibili, in realtà ripetono il loro credo: «Evviva Santu Srabadoi», gridano insieme. Ieri mattina si è rinnovato il rito della Corsa degli Scalzi: novecento uomini con indosso il saio bianco hanno trasportato ancora una volta il simulacro di San Salvatore da Cabras al villaggio del Sinis.

La magia

Solo a Cabras si vede un’alba, un santo, una bandiera, un fiume di uomini vestiti di bianco, gli occhi lucidi e le lacrime che scendono sui visi segnati dalla sofferenza, un sacrificio che si rinnova. Lungo il percorso si sente il calpestio dei piedi che percorrono prima l’asfalto e poi gli sterrati e il calore quando i corridori passano veloci tra i fedeli. Un quadro di fede che rapisce e affascina. E poi c’è tutto ciò che è intimo. Che i protagonisti fanno fatica a raccontare. Un gesto che si ripete da secoli, in onore di San Salvatore: il Gesù dei cabraresi.

La gioia esplode solo alla fine, alle nove del mattino. Quando l’impresa è riuscita. La corsa scioglie la tensione e allontana la paura di non farcela. Così raccontano i corridori una volta arrivati al villaggio, dopo aver percorso otto chilometri a piedi nudi in segno di devozione. C’è chi ha corso per rinnovare un voto. Per molti è una necessità per iniziare il nuovo anno in pace. Tutti si abbracciano, si fanno gli auguri, si commuovono e toccano la teca del Santo: le loro impronte sul vetro raccontano la loro fede. Davanti a tutti c'è un unico cuore, un’unica fede: quella per San Salvatore che, una volta all’anno, riesce a riunire l’intera comunità.

La giornata è cominciata all’alba, nella chiesa di Santa Maria. Prima la messa, poi la processione per le vie del centro e via di corsa. Ma solo dopo aver sentito le campane che per l’occasione, dopo anni di silenzio, hanno ricominciato a suonare. Quel tragitto di fede e promesse viene aperto dalla bandiera rossa che si vede sventolare da lontano. Prima c’è l’asfalto. E poi i lunghi sentieri sterrati del Sinis dove si alza un enorme polverone. Ad aspettare i corridori c’è la folla di fedeli che esulta. Perché la loro gioia diventa quella di tutti.

Le storie

Mirco Cirilli, 14 anni, ha avuto l’onore di trasportare il simulacro in spalla nell'ultimo tratto del villaggio insieme al papà Matteo: «Avevo paura di non farcela, del resto tenere il santo è una responsabilità. Ma quando ho visto la gioia delle persone che ci incoraggiavano, non ho più sentito la fatica: è stato bellissimo». Cristian Secchi, 52 anni, con trentotto corse alle spalle, ha corso portando la bandiera poco prima dell'arrivo al villaggio: «Dietro di me, nello stesso istante, mio figlio Matteo trasportava il Santo. Sono emozioni forti». Antonio Cossu, 76 anni, il più anziano dei 900 corridori esulta: «Ce l’ho fatta ancora una volta». Giovanni Mascia si commuove pensando al figlio Marco, 21 anni, che ieri ha corso per la prima volta: «Questa mattina uscire assieme da casa è stato un colpo al cuore». Anche Federico Sassu, 15 anni, ieri ha corso per la prima volta: «Magico, bello, faticoso, non vedevo l’ora di arrivare». Oggi, al tramonto, si percorrerà il cammino inverso. I devoti di San salvatore partiranno dal villaggio per riportare il simulacro a Cabras. Quel serpentone umano attraverserà nuovamente le strade sterrate. E il voto sarà sciolto, ancora una volta. Ma quella non sarà la fine, solo l’inizio di una nuova attesa.

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