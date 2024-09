L’esercito in ospedale per fermare le aggressioni 

VIBO VALENTIA. Non si fermano le aggressioni a medici ed infermieri. Ieri una quarantina di persone hanno fatto irruzione nel reparto di oncologia dell’ospedale di Pescara minacciando i medici, mentre nel Pronto soccorso di Reggio Calabria è stata aggredita una dottoressa. L’emergenza ha spinto il prefetto di Vibo Valentia Paolo Giovanni Grieco a mandato l’esercito a vigilare sull’ospedale cittadino, rimodulando l’impiego dei militari impegnati nell’operazione Strade sicure. Non ci sarà una militarizzazione della struttura, ma pattuglie dell’Esercito transiteranno più volte davanti all’ospedale e nelle vicinanze, un deterrente per chi fosse intenzionato a commettere atti violenti. Dentro l’ospedale è presente il posto fisso di polizia e l’Azienda sanitaria provinciale ha disposto un servizio di vigilanza al pronto soccorso. A Vibo, nei mesi scorsi, si sono verificati diversi casi di medici o infermieri aggrediti da pazienti o da loro familiari.

E anche ieri la Federazione nazionale degli Ordini dei medici è tornata a chiedere al Governo «una risposta forte ed esemplare per garantire sicurezza e serenità ai medici e a tutti i professionisti sanitari» in assenza della quale, i camici «sono pronti a scendere in piazza e a manifestare». Una presa di posizione che giunge nonostante pochi giorni fa il ministro della Salute Orazio Schillaci e quello della Giustizia Carlo Nordio abbiano annunciato l’arresto in flagranza differita per chi aggredisce personale sanitario.

